L'UOMO CHE COMPRO' LA LUNA - Il 24 giugno in prima serata su Rai5

23/06/2024, 09:17

Due agenti segreti italiani vengono ingaggiati dagli americani per risolvere un mistero: qualcuno, in Sardegna, ha comprato la luna. Il che, dal punto di vista degli americani, è inaccettabile, visto che i primi a metterci piede, e a piantarci la bandiera nazionale, sono stati loro. È la storia al centro del film di Paolo Zucca “”, con Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Benito Urgu, Lazar Ristovski, in onda lunedì 24 giugno 2024 alle 21.15 su Rai 5.I due agenti reclutano un soldato che, dietro il falso nome di Kevin Pirelli e un marcato accento milanese, nasconde la propria identità sarda. Per trasformarlo in un vero sardo viene ingaggiato un formatore culturale sui generis.