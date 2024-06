L'ORATORE - Manuel Nucera protagonista nel film di Marco Pollini

19/06/2024, 11:22

La scena cinematografica italiana accoglie con entusiasmo, quella che potrebbe essere una nuova promessa: Manuel Nucera. Un giovane talento formatosi presso la Scuola Cinematografica della Calabria, ha conquistato il ruolo da protagonista nel film "", diretto dal regista Marco Pollini.Due anni fa, Manuel ha intrapreso un percorso coraggioso e appassionato, lasciando la sua città natale, Reggio Calabria, per trasferirsi a Siderno e seguire il corso Academy di Recitazione presso la SCC. Con una valigia carica di sogni e la ferma determinazione di fare del cinema la sua vita, Manuel ha detto addio alla sua famiglia e ai suoi amici per immergersi completamente in questa nuova avventura. Questo passo audace ha rappresentato un vero e proprio salto nel buio, ma anche un atto di fede nelle proprie capacità e nella qualità dell'istruzione offerta dalla Scuola Cinematografica della Calabria. Attualmente al secondo anno del percorso triennale accademico, Manuel ha affrontato una rigorosa formazione che ha messo alla prova le sue capacità artistiche e tecniche, affinando le sue doti attoriali giorno dopo giorno. La sua dedizione incondizionata allo studio e la passione viscerale per il cinema hanno fatto emergere un talento naturale che ha saputo conquistare l’attenzione dei suoi insegnanti. Grazie a un mix di perseveranza, sacrificio e ispirazione, Manuel ha sviluppato una presenza scenica e una profondità emotiva che lo hanno reso il candidato ideale per il ruolo di Felice, il protagonista del film "L'Oratore".Non è la prima volta. Manuel ha interpretato il ruolo di Mimmo Cartella nel docufilm "I Versace", diretto dal celebre regista Mimmo Calopresti. Inoltre, ha avuto un altro piccolo ruolo nel film "Monterossi", dove ha mostrato ancora una volta le sue capacità. Recentemente, Manuel è reduce dal successo teatrale come protagonista dello spettacolo "Vestire gli Ignudi", tratto da Pirandello, dove ha messo in scena sei repliche davanti a circa 1000 spettatori, consolidando ulteriormente le sue capacità attoriali e la sua presenza scenica.Attualmente, le riprese di "" sono in corso. Il film, prodotto da Evelyn Bruges per @ahora.film con il supporto della Calabria Film Commission, è ambientato in affascinanti località calabresi come Badolato, Soverato e Gasperina, e proseguirà a Cosenza e Lamezia Terme.", ha dichiarato, Direttore della Scuola Cinematografica della Calabria. "."