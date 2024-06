SEIINGRADO - L'ISOLA DEL SOLE - Online dal 18 giugno la prima puntata della webserie

18/06/2024, 19:59

Martedì 18 giugno 2024. Disponibile da oggi lache vede come protagonisti Aurora Ramazzotti, LolloBarollo, Roccotnl e Il Ginnasio. Il primo episodio è fuori ora sul profilo TikTok di Roccotnl. Mercoledì 19/06 e giovedì 20/06 verranno pubblicati gli altri episodi, rispettivamente sui profili de Il Ginnasio e LolloBarollo.La webserie, le cui riprese sono state effettuate su un set d’eccezione come l’isola di Grado, segue le avventure dei content creator e la realizzazione di un flashmob con centinaia di persone proprio sulle spiagge di questa venue, presso la G.I.T. SpA – Settore Spiaggia IMPERIALE (Ristorante Antiche Terme).L’isola di Grado è la località del Friuli Venezia Giulia conosciuta come “L’isola del sole”. Per omaggiare le caratteristiche della location ospitante, i presenti si sono trasformati in tante stelle solari, indossando per l’occasione un outfit speciale, a tema.Grado è la meta di tanti turisti italiani e stranieri che scelgono il mare e le sue spiagge dorate ed esposte a sud per le loro vacanze, dove il sole non manca mai. Situata tra Venezia e Trieste, oltre ad essere una delle località turistiche più antiche dell’Alto Adriatico, è la spiaggia della Mitteleuropa dal 1892, con oltre 10 chilometri di costa dalla sabbia fine.Realizzata nella cornice delle attività di comunicazione del Tavolo dell’imposta di soggiorno, Grado ha ospitato quindi il primo mockumentary digitale italiano aperto a tutti raccontando il territorio attraverso uno storytelling innovativo. Il progetto è prodotto da Show Reel Agency e commissionato dalle realtà che presiedono il Tavolo dell’imposta di soggiorno, tra queste il Comune di Grado, PromoTurismoFVG, il Consorzio Grado Turismo, Grado in Rete, Ascom e Franco Grasso Revenue Team.Tra gli obiettivi dei membri del tavolo c’è la crescita e la promozione del brand “Grado” come destinazione turistica di eccellenza dando voce agli operatori turistici della località e fungendo da promotore del marchio “Grado” con attività di comunicazione, organizzazione di eventi ed escursioni mantenendo l’arte dell’ospitalità ad altissimi standard.