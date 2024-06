MARMOLADA. 03.07.22 - Tra i soccorritori della valanga

15/06/2024, 11:42

Duccio Ricciardelli



" ripercorre il tragico momento del cedimento di un' enorme valanga, coinvolgendo i protagonisti trovatisi nel tragico incidente della Marmolada, verificatosi il 3 luglio 2022 sul ghiacciaio al confine tra le Regioni di Veneto e Trentino Alto Adige. Il film mescola interviste, materiale di repertorio inedito e riprese mai viste in tv, in un interessante linguaggio narrativo capace di restituire la piccolezza dell’uomo, di fronte alla potenza della natura.Il film di Michele Zarpellon e di Giorgia Lorenzato è un omaggio soprattutto a chi quel giorno ha perso la vita nella tragedia, ma anche a tutti coloro che tentarono i soccorsi nel disastro. Prodotto da Cineblend, racconta l'impresa eroica dei soccorritori in un evento che ha visto perire 11 persone. Per scelta degli autori, i familiari delle vittime, sono volutamente assenti tra le interviste. Il racconto è crudo, angoscioso, senza filtri ci porta tra chi per primo deve intervenire per recuperare i corpi e chi vede in prima persona il paesaggio stravolto dal ghiaccio e dalle tonnellate di detriti. Molte le riprese effettuate dagli elicotteri e con i cellulari degli stessi soccorritori.Sono molte le realtà coinvolte nella produzione del film, si deve ringrazire il CAI, Dolomiti Emergency Onlus, Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, Confartigianato Imprese Veneto, Parajumpers S.p.a., Utensileria Brunello, Città di Bassano del Grappa - Medaglia d'Oro al Valor Militare, Union Hotels Canazei - Campitello di Fassa, Intesa Programmatica d'Area (IPA) Terre Alte della Marca Trevigiana, Costruzioni Martignago Luigi Srl, Comune di Pieve del Grappa, APT Val di Fassa, Banca Popolare di Sondrio, Teas EPC CONTRACTOR, Cinema Lux di Asiago, Rifugio Campogrosso, CAI Veneto, Comune di Levico.