MAGMA DEBUT 1 - Tra Catania e Acireale cinque serate di anteprime e grandi ospiti

11/06/2024, 14:06

Cinque serate di film. Cinque registi all’esordio con il lungometraggio. L’invito a vivere il cinema anche d’estate, sia in sala sia nelle arene. È la ricetta della terza edizione dila rassegna dedicata ai film lunghi e inserita tra le iniziative del 2024 di Magma - Mostra di cinema breve, il festival di cortometraggi di Acireale.Come ormai da tre anni, Magma raddoppia i suoi appuntamenti. Alle tradizionali date acesi di novembre, dedicate al Concorso internazionale di cortometraggi, si aggiungono cinque serate estive, tra il Cinema King di Catania e l’Arena Eden di Acireale, sempre organizzate dall’associazione culturale Scarti.Confermata la direzione artistica di Andrea Magnani, regista, produttore e sceneggiatore. Si comincia lunedì 24 giugno, al King di via Antonio De Curtis 14 (Catania), con “”, produzione spagnola diretta da Alejandro Rojas e Juan Sebastián Vásquez, in anteprima regionale per Debut. La pellicola racconta la storia di una coppia che decide di trasferirsi negli Stati Uniti, ma non ha fatto i conti con l’area immigrazione dell’aeroporto di New York e con le domande alle quali dovrà rispondere.Martedì 25 giugno, sempre alle 21 e sempre al King, tocca a un film realizzato a cavallo tra Belgio, Congo, Olanda, Germania e Sud Africa. Si tratta di “”, di Baloji. Il film racconta la storia del rientro in Congo di Koffi, fuggito in Europa quindici anni fa e considerato uno stregone nel suo villaggio d’origine.Guarda al continente africano anche “” (Francia, 2023) di Kamal Lazraq, in programma per mercoledì 26 giugno. È la storia di un capoclan che, vistosi umiliare da un avversario in una lotta di cani, decide di assoldare un rapitore.Giovedì 27 l’ambientazione dei film si sposta, invece, in Pakistan, per l’anteprima nazionale di “”, di Saim Sadiq. Una storia d’amore tra un giovane artista e una ballerina transgender che, esplodendo dentro a una famiglia tradizionale, ne spinge i componenti a esplorare i propri desideri sessuali.Venerdì 28 giugno, per la serata finale di Debut, il festival si sposta all’Arena Eden di Acireale, in piazza Indirizzo 1, alla villa Belvedere. Alle 21 si proietta “”, esordio alla regia dell’attore Giuseppe Battiston, commedia ispirata al romanzo “Bouvard e Pécuchet” di Gustave Flaubert.Battiston, che sarà presente e introdurrà il film, è noto al grande pubblico per la lunga collaborazione con Silvio Soldini. È stato candidato e vincitore di numerosi premi, tra David di Donatello e Nastri d’argento. “Io vivo Altrove!”, suo primo film da regista, di cui è anche protagonista, racconta la storia di Fausto che, ricevuta un’eredità, si trasferisce nelle campagne friulane con un amico alla ricerca dell’indipendenza economica.Al termine delle proiezioni sarà assegnato, da una giuria tecnica di qualità, ilè inserito all’interno del cartellone di Magma - Mostra di cinema breve 2024. È realizzato dall’associazione culturale Scarti, in collaborazione con il Comune di Acireale e grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission.