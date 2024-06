LA LOGGIA OCCULTA - DEMOCRAZIA A RISCHIO - Disponibile in streaming

11/06/2024, 10:14

Prodotto da App Movie e Virgo Group, è disponibile sulle migliori piattaforme, diretto da Mario Chiavalin con montaggio di Mario Tesauro, musiche a firma di Giampiero Sanzari e Sursumcorda e scenografie a cura di Matteo Perico e Domenico Colella.Un docufilm che ripercorre la storia d’Italia dal Dopoguerra, raccontandone il sottobosco con tutte le sue lobby, gli intrighi, le trame nascoste e i disegni oscuri di quello che era, a tutti gli effetti, uno Stato parallelo. In particolare l’operazione si focalizza sulla loggia P2 tramite le testimonianze dei principali personaggi coinvolti nelle indagini e del suo stesso protagonista: Licio Gelli. La storia viene alla luce la mattina del 17 Marzo 1981, quando negli uffici di Gelli, a Castiglion Fibocchi (AR), vengono rinvenuti dalla magistratura di Milano gli elenchi della loggia massonica segreta P2 e una serie di documenti e dossier sulla maggior parte dei casi e misteri fin dal Dopoguerra, in cui sono presenti quattro ministri, quarantaquattro parlamentari, tutti i capi dei servizi segreti, l’intero vertice della Guardia di finanza, decine di generali e colonnelli dei carabinieri, esercito, marina e aviazione; oltre a diversi magistrati e giornalisti. Per far luce su alcune di queste vicende, dal crack Ambrosiano a Tangentopoli, passando per la strage di Bologna, il film si propone di ricostruire con la maggiore accortezza possibile quella che era la situazione dell’Italia di cinquant’anni fa, tentando di rispondere ad alcuni degli interrogativi che sono tutt’oggi insoluti e includendo, tra le varie testimonianze, perfino interviste inedite a Gelli.Il regista dichiara: “Ho voluto ripercorrere e ricostruire i fatti avvalendomi della partecipazione di personalità direttamente coinvolte, a partire dai magistrati Gherardo Colombo e Giuliano Turone, che a quei tempi ordinarono le perquisizioni e che, ancora oggi, hanno più che mai mantenuto l’esigenza viva di fare luce su ciò che è stato per troppo tempo nascosto tramite le pubblicazioni di libri e partecipando attivamente nei dibattiti sempre attuali nonostante siano passati quarant’anni. Luca Palamara si è occupato delle rogatorie internazionali sul rapimento Moro. Si uniscono le testimonianze a personaggi quali Massimo Teodori, relatore della relazione di minoranza della commissione parlamentare sulla P2 nonché storico e profondo conoscitore in quanto membro di innumerevoli commissioni, Giuliano di Bernardo, gran maestro del grand oriente d’Italia negli anni Novanta, Anna Vinci, biografa di Tina Anselmi, Giuseppe Scognamiglio, professore di geopolitica, storico e presidente Eastwest European Institute, Albertina Soliani, senatrice, e i giornalisti Marco Scotti, Gianluca Versace e Alessandro Biz, quest’ultimo amico di Gelli”.Unendo le loro testimonianze coadiuvate da documenti messi a disposizione da Istituto Luce, Rai Teche e, in parte, da archivi storici di fonti governative statunitensi tramite C.P., Chiavalin vuole raccontare un frammento importantissimo della storia politica del nostro Paese, per dare modo a chi guarderà La Loggia occulta – Democrazia a rischio di farsi un’idea più precisa di come sia debole la nostra democrazia e di come, negli anni e ancora oggi, subisca tutta una serie di influenze esterne a quello che dovrebbe essere il legittimo governo italiano e di buona parte delle nazioni del mondo intero.Un documento filmico non poco fondamentale, dunque, a giudicare anche dall’osservazione che il magistrato Colombo ha fatto al termine della proiezione: “A me sembra importante il lavoro che avete fatto e vi ringrazio”.