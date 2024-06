ITALIAN CINEMATOGRAPHY AWARDS 1 - L'1 e 2 agosto 2024 a Castellana Grotte

09/06/2024, 17:41

Si svolgerà l’1 e il 2 agosto 2024 a Castellana Grotte la prima edizione degli. Il festival si propone di selezionare opere particolarmente meritevoli provenienti da tutto il mondo dando rilievo ad ogni singolo lavoro che verrà attentamente visionato da un team di esperti. Il festival ICA si svolge in due serate immersive in cui saranno proiettati i lavori risultati vincitori delle rispettive categorie. Al fine di garantire una visione attiva e dialogica da parte del pubblico, le proiezioni saranno caratterizzate dalla presenza degli autori delle opere proposte che, al termine delle proiezioni, potranno dialogare con gli spettatori, favorendo una conoscenza più diretta del lavoro e del “prodotto cinematografico”.La manifestazione si propone di avere pochi formalismi, lo spettatore sarà sin dai primi minuti immerso nella dimensione festivaliera a cominciare dagli spazi che saranno adeguatamente allestiti e disponibili per esposizioni di opere visive.È previsto il premio speciale della giuria tecnica, composta da professionisti del settore proveniente da tutta Italia, premio speciale giuria giovani composta da giovani studiosi di cinema, nonché il premio del pubblico che potrà stabilire la miglior proiezione della serata.Saranno presenti alcuni ospiti d’eccezione a cui la direzione artistica conferirà un riconoscimento per essere attrici che attraverso il loro lavoro hanno dato lustro anche al territorio, come Giusy Frallonardo e Antonella Carone.Particolare rilievo è stato dato alla grafica principale che per questa prima edizione è interamente incentrata sul logo, che vede ritratto Pegaso. Il logo del I.C.A. deriva da un’idea progettuale (#Whitehole) che prevede la riproduzione del mitologico cavallo alato che, nel nostro immaginario, rappresenta l’unione di realtà e finzione, espressione massima della settima arte, quella del cinema. Realizzato dalla nota Graphic Designer Katya Verrorello, è anche per l’appunto il protagonista della locandina della prima edizione del festival.