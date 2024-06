DONNIE DARKO - Continua la programmazione in sala dopo il successo al box office

06/06/2024, 17:05

Il celebre cult "", tornato nelle sale come evento speciale il 3, 4 e 5 giugno, in occasione dei vent'anni dall'uscita in Italia, nei suoi tre giorni di programmazione ha raggiunto la vetta del box office con 278.000 € di incasso, superando Me contro te – Operazione spie. Dato lo straordinario successo, grazie a Notorious Pictures la versione Director's Cut restaurata in 4k dell'indimenticabile esordio di Richard Kelly rimane ancora nelle sale.Il film, che vede nel cast Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore, Patrick Swayze e Noah Wyle, e che ha segnato intere generazioni di spettatori, continua quindi ad appassionare il pubblico e a rappresentare per gli amanti del genere una dimensione unica ed enigmatica in cui immergersi." è stato un vero e proprio precursore del cinema e della serialità che negli ultimi due decenni si sono mossi tra scienza e metafisica e ancora oggi suscita diverse interpretazioni e dibattiti.Mescolando elementi di thriller psicologico, fantascienza e dramma adolescenziale, il film trasporta il pubblico alla fine degli anni '80 e segue le vicende di Donnie, giovane problematico che inizia a essere tormentato da strane visioni e che, scampato per miracolo ad un incidente misterioso, in preda ad un attacco di sonnambulismo incontra il coniglio Frank, il quale gli predice la fine del mondo.