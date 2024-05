LI', DAVANTI - Aperto il casting a Reggio Calabria

31/05/2024, 08:49

Reggio Calabria si prepara a diventare il palcoscenico di una nuova avventura cinematografica. Scritto e diretto da Gabriele Gambacorta, giovane regista reggino distintosi anche con composizioni musicali, "" è un cortometraggio che promette di catturare l'attenzione di appassionati di cinema e non solo. Le riprese inizieranno nella seconda metà di luglio, con date ancora da definire, trasformando la città in un vibrante set cinematografico. Le location scelte non sono casuali: la città stessa diventerà protagonista del film, arricchendo la narrazione con la sua storia e il suo fascino unico.“Lì, Davanti” segue la storia di Sofia, una giovane donna che affronta un evento cruciale nella sua vita, un danno significativo all'azienda di famiglia che cambierà per sempre il suo modo di vedere il mondo. Intraprende così un viaggio psicofisico attraverso le strade di Reggio Calabria, pedalando sulla sua bicicletta e incontrando vari personaggi. Alla fine del suo percorso, Sofia si trova davanti a scelte fondamentali: andarsene o rimanere, cambiare o non cambiare, crescere o non crescere. La narrazione promette di essere un'esperienza avvincente e riflessiva, stimolando il pubblico a riflettere sulle proprie scelte e sul rapporto con l'ambiente.Con la sua sensibilità autorale ed espressiva, il regista porta sul grande schermo una storia che combina introspezione personale e amore per la propria terra. "Lì, Davanti" è il suo esordio, un progetto che promette di essere tanto coinvolgente quanto le sue canzoni.«Reggio Calabria – dichiara - non è solo il set di “Lì, davanti”, ma un personaggio a tutti gli effetti, la cui bellezza e cultura hanno plasmato ogni singola scena del corto. Invito tutti a partecipare ai casting e a vivere questa straordinaria avventura con noi».I casting ufficiali del cortometraggio si terranno mercoledì 5 giugno presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (Via XXV Luglio, 10, 89121 Reggio Calabria RC) dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Si cercano:Un ragazzo di età scenica di 18 anniRagazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anniUn ragazzo di età scenica 35/40 anniUna ragazza di età scenica 20 anniQuesta è un'opportunità unica per chiunque voglia entrare nel mondo del cinema e far parte di un progetto artistico significativo. Per ulteriori informazioni e per partecipare ai casting, scrivere a: [email protected]