COORDINEMANTO DEI FESTIVAL CINEMATOGRAFICI IN SICILIA - Si apre la stagione dei Festival cinematografici

24/05/2024, 18:40

Il 25 maggio 2024 con il Sicilia Queer filmfest prende il via la stagione dei festival cinematografici della Sicilia che promuovono cultura, turismo e diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria, promosso dal” – commenta, presidente di FCS.Il, FCS, che riunisce 29 tra i festival più importanti dell'isola, sarà presente in oltre 23 comuni siciliani con 150 giorni di cinema che coinvolgono tutte le provincie siciliane, tra maggio 2024 e marzo 2025.” – commenta, direttore artistico del Sicilia Queer filmfest.L’apertura ufficiale della quattordicesima edizione di– fissata per sabato 25 maggio, alle ore 21 presso il Cinema De Seta – è affidata all’anteprima nazionale di "" (2023), una surreale, strabordante e stralunata commedia prodotta dalla due volte Premio Oscar Emma Stone e interpretata da un’attrice di culto come Tilda Swinton, che guida l’esordio cinematografico dell’attore comico candidato a quattro Emmy Awards Julio Torres.Il programma del Festival prevede 8 lungometraggi per la sezione competitiva, sono invece 10 i cortometraggi in concorso per la sezione. Una retrospettiva integrale e in anteprima nazionale – in collaborazione con Lago Film Fest – scandaglia per la sezione Presenze il cinema del regista argentino, cineasta libero e cantore dell’amore, amato dai cinefili di tutto il mondo e capace di creare un corpus di opere uniche nel loro genere. Il regista sarà presente a Palermo per presentare i suoi film, a partire dall’anteprima nazionale dell’atteso tú me abrasas (2024), ispirato ai Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese.La cerimonia di premiazione, fissata il 31 maggio coronerà le scelte delle tre giurie coinvolte nel Festival, e sarà seguita dall’anteprima assoluta del fashion film prodotto dalla casa di moda palermitana Casa Preti; seguirà la replica del film vincitore e la festa di chiusura in programma a “I Candelai”, con il live di NZIRIA in collaborazione con il festival Ypsigrock di Castelbuono e la drag performance di Santa Rosalia, Leila Yarn e il Caso X.