ROMA VIDEOCLIP 21 - I premi

23/05/2024, 08:18

Si è svolta presso la Casa del Cinema di Roma nella sala Cinecittà, l’emozionante e sorprendente premiazione della, la più importante kermesse nazionale di incontri ravvicinati tra cinema e musica, giunta alla XXI Edizione, ideata e diretta da Francesca Piggianelli, condotta da Danilo Brugia e Simone Bartoli, assegnato "videoclip dell'anno" a TI MUOVI di Diodato(premiato a Casa Siae Sanremo 2024), premiati i registi Giorgio Testi,Filippo Ferraresi e la coreografa Irma di Paola.Inoltre premi speciali ai videoclip tratti da film,videoclip rivelazioni, anteprime e videoclip omaggio agli ever green stars con la presenza di artisti, registi, produttori. Roma Videoclip-il cinema incontra la musica, si avvale del Riconoscimento della Direzione Generale Cinema Audiovisivo del Ministero della Cultura, il Patrocinio di Roma Lazio Film Commission, Roma Capitale, Regione Lazio, Panalight, Centro sperimentale di cinematografia, SIAE. Una rassegna che omaggia artisti, registi, videoclip musicali e tratti da film, con un importante appuntamento della Festa del Videoclip Indie che si svolgerà a Roma in autunno.Regista Fabrizio Maria Cortese, gli attori Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta per il videoclip “Il meglio di te” di Giusy Ferreri tratto dal film Il meglio di te,La Scelta, il regista Roberto Marra e l’attore (che ha ricevuto a sorpresa anche la medaglia di Roma Capitale consegnata dall’On.le Fabrizio Santori) Mirko Frezza per il videoclip “L’Eroe” tratto dal film Golia, regia di Roberto Marra e Stefano Salvatori,Regista Maurizio Scarcella per “Benson-la vita è il nemico” un film su Richard Benson,Regista Mario Spinocchio e l’attore Salvo Saverio D’Angelo, per il videoclip “Boogie Night” di SSD Project feat Jenny B con Antonella Ponziani, Marina Pennafina,Registi Giorgio Testi e Filippo Ferraresi “Videoclip dell’anno” per il videoclip “Ti muovi” di Diodato, Premio speciale anche alla coreografa del videoclip Irma Di PaolaAttore Gustavo D’Aversa di “Due Altalene” di Mr. Rain, regia di Francesco Lorusso,Artista Il Tre e regista Mattia Di Tella per il videoclip “Fragili” e “Premio Radio Roma”Artista Denise Faro ed al regista VonJako per “Libera se mi va” (brano scritto da Vasco Rossi in omaggio alle donne) assegnato anche il “Premio Panalight rivelazione 2024”Artista Annalisa Minetti, “Torno a Napoli” regia di Gianluca AllottaArtista Il Guardiano del Faro ed al regista Pierfrancesco Campanella per il videoclip “Progetto d’Amore” (Anteprima del videoclip in omaggio della carriera dell’artista).Artista Rosanna Fratello ed al regista Michele Vitiello per il videoclip “Se t’amo t’amo” (Nuova versione dell’artista e videoclip innovativo)Artista Simone Tomassini per il videoclip “L’Italiano” regia di Paolo Galassi, (speciale versione rock in omaggio a Fantozzi ed a Toto Cutugno con la presenza del figlio Niko).