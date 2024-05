PREMIO VIDEOCLIP 21 - Il 21 maggio a Roma

17/05/2024, 15:23

Si terrà il 21 maggio 2024 alle ore 20:00 presso la Casa del Cinema - Sala Cinecittà di Roma la XXI Edizione del, la più importante kermesse nazionale, ideata e diretta da, Presidente della Associazione culturale Romarteventi, con il Riconoscimento della Direzione Generale Cinema Audiovisivo del Ministero della Cultura, il Patrocinio di Roma Lazio Film Commission, Roma Capitale, Regione Lazio, Panalight, CSC, SIAE.Una rassegna che omaggia artisti, registi, videoclip musicali e tratti da film, compositori, live, sociale, film concerto, produzioni, serie web e che si estende anche con Roma Videoclip in tour ed Inoltre un’attenzione per la sezione INDIE con una grande festa del Roma Videoclip in tour entro ottobre 2024, con la visione di videoclip provenienti da tutta Italia e non solo, con la presenza di artisti, registi e produttori. L’obiettivo di Roma Videoclip è di rendere omaggio al connubio tra cinema e musica e di valorizzare il videoclip, che rappresenta una forma di arte espressiva, un micro film.La XXI edizione del, è stata annunciata in occasione del Festival della canzone di Sanremo 2024 dove sono stati assegnati due Premi Speciali SIAE-Roma Videoclip a Clara e Diodato, con risalto di stampa e tv. Il programma prevede grandi sorprese con proiezioni e premiazioni nelle categorie il cinema incontra la musica, videoclip Sanremo 2024, rivelazioni ed evergreen stars, con la presenza di importanti, artisti, registi, produttori e rivelazioni.