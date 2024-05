04/05/2024, 14:18

", così s段ntitola il nuovo brevissimo film diin concorso nella sezionealIl film esplora, nella sua breve durata, il sottile rapporto tra la necessità di investire nelle energie rinnovabili e l段mpatto ambientale generato dai grandi impianti. Rapporto che nella nostra isola e nel nostro presente diventa il rischio concreto della speculazione energetica a cui mirano i grandi gruppi, in contrapposizione con le comunità energetiche, il cui scopo è invece costruire impianti per le necessità reali dei territori.Ambientato nelle campagne di Siddi, Villanovaforru e Sanluri, alcune scene sono girate nel territorio di Gonnosfanadiga, il film vuole accendere un置lteriore luce sulla questione, porre un punto di vista nuovo, vicino alle nuove generazioni che abitano i territori coinvolti da questi progetti di grandi campi eolici e solari. Senza arrogarsi la presunzione di porre soluzioni alla questione: quelle spettano ai cittadini, ai comitati, alla politica se questa rimarrà in ascolto come sembra .È di pochi giorni fa la notizia che la Regione Sardegna abbia imposto uno stop a tutti i progetti, anche quelli approvati, per almeno 18 mesi. In questo tempo dovrà aggiornare il piano paesaggistico regionale, e questo dovrà essere recepito dai singoli comuni che dovranno poi adeguare i PUC (piano urbanistico comunale).L誕utore siddese, che da anni lavora nel suo territorio d弛rigine, la Marmilla, dichiara che continuerà la ricerca sul tema della speculazione energetica, in un prossimo film più lungo, per il quale sta cercando il supporto degli enti e dei comitati che già si stanno occupando della questione.Nel film è Pasqua: i fedeli santificano la festa mentre le turbine volteggiano in terra. Giacomo è un giovane che dopo l誕bbondante pranzo della festa, riposa sul divano. Sul suo ginocchio garze sterili e un ingombrante tutore testimoniano un段mportante e recente intervento.Si sveglia solo a casa, vorrebbe raggiungere i terreni di famiglia dove ha impiantato un frutteto, ma sembra smarrito. A forza di stampelle, si inoltra nei campi di grano acerbo. C弾̀ qualcosa di strano, è stato in ospedale solo pochi giorni, eppure non si ricordava tante torri sopra di lui.. Recita il bando della selezione, poi continua: