VALSUSA FILMFEST 2024 - A "Fraria" il premio Fare Memoria

27/04/2024, 08:57

Il cortometraggiodi Alberto Diana, prodotto da ISRE con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e la produzione esecutiva di Slingshot Films, si è aggiudicato il primo premio ex aequo del concorso Fare Memoria del, assegnato dalle sezioni ANPI della Val di Susa in collaborazione col Museo Diffuso della Resistenza di Torino.Il premio è stato assegnato con la seguente motivazione: "con sapiente linguaggio cinematografico e ottima fotografia, che valorizzano la cultura popolare e la lingua sarda, Frarìa racconta in modo semplice l’ascesa del fascismo, sottolineandone la tracotanza e la violenza. I non detti, i silenzi, il buio ci portano inevitabilmente a paragonare quel tempo al nostro tempo, stimolando la riflessione sulla memoria e sulla sua assenza".La premiazione ha avuto luogo il 25 aprile presso il Polo del '900 di Torino.Frarìa, già presentato in anteprima alla scorsa edizione del Torino Film Festival nel Concorso cortometraggi italiani, narra la storia di Angelo, un ragazzo cresciuto nella Sardegna rurale degli anni ‘20.Angelo è un ragazzo timido, diviso tra l’amicizia del carismatico Bastiano e l’amore del fratello maggiore Agostino. La tranquillità del paese in cui vive viene turbata dall’arrivo delle camicie nere, che prendono di mira proprio il fratello maggiore del protagonista. Frarìa è la storia di un ragazzo che impara a dire di no.Il regista Alberto Diana è nato a Iglesias nel 1989. Ha studiato cinema a Barcellona, vive attualmente a Cagliari. I suoi documentari sono stati presentati in numerosi festival nazionali e internazionali, tra cui il lungometraggio Fango rosso, presentato in anteprima nel 2019 al Torino Film Festival. Frarìa è il suo primo cortometraggio di finzione.