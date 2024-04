TOSCANA FILMMAKERS FESTIVAL 9 - Aperto il bando di concorso

26/04/2024, 07:45

La Redazione



Aperto il bando di concorso della nona edizione del, in programma al Castello dell'Imperatore a Prato l'11,12 e 13 giugno 2024.Possono partecipare opere di finzione, videoarte, sperimentali e documentarie della durata massima di 20 minuti per il concorso cortometraggi denominato. Sono ammessi solo video girati da registi toscani e/o residenti in Toscana, realizzati da casa di produzione toscane e/o girate sul territorio della Regione Toscana anche di registi italiani di altre regioni o stranieri, ivi compreso casa di produzioni che provengono da fuori della suddetta Regione.Sono ammesse solo opere edite o inedite realizzate a partire dal 1 gennaio 2022.La deadline č stata fissata per il 25 maggio 2024.Le opere finaliste saranno proiettate a Prato e concorreranno per ildel valore di 200 euro e per il, consistente in una targaLa manifestazione č organizzata dall'Associazione Culturale CINEMA ITALIANO in collaborazione con l'Assessore alla Cultura e alla Cittadinanza del Comune di Prato.Per maggiori info: https://www.cinemaitaliano.info/conc/07506/2024/bando07548/toscana-filmmakers-festival.html