GIACOMO MATTEOTTI - All'Arlecchino un ricordo

è un martire del fascismo, ucciso il 10 giugno 1924 per essersi opposto a Mussolini. La sua figura e la sua memoria sono diventate di stringente attualità nei giorni scorsi per il rifiuto della Rai di mandare in onda il monologo a lui dedicato dallo scrittore Antonio Scurati. Cineteca Milano da settimane - ben prima che scoppiasse il caso politico-mediatico - aveva deciso di commemorarlo in occasione della Festa Nazionale del 25 aprile con il film Il delitto Matteotti di Florestano Vancini.Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista, chiede alla Camera che vengano annullate le elezioni del 6 aprile a causa delle illegalità e delle violenze che hanno dato al fascismo la maggioranza dei voti. Il 10 giugno alcuni fascisti rapiscono e percuotono a morte il deputato. L'opinione pubblica ne è sconvolta, l'opposizione politica si coagula e decide di boicottare i lavori del Parlamento astenendosene, (il cosiddetto Aventino). Mussolini, preoccupato, dispone che la polizia, obbediente al suo partito, arresti alcuni responsabili, sottraendoli alla magistratura. Mentre il Re rifiuta di togliere la fiducia al Capo del Governo e gli esponenti fascisti esigono da Mussolini il pugno duro, questi il 3 gennaio 1925 dichiara alla Camera di assumersi tutte le responsabilità politiche, morali e storiche del delitto, e che spazzerà le opposizioni. È l'inizio vero e proprio della dittatura.Regista: Florestano Vancini Paese:Italia Durata:120' Anno:1973Fot.: Dario Di Palma. Mont.: Nino Baragli. Musiche: Egisto Macchi. Int.: Franco Nero, Gastone Moschin, Vittorio De Sica, Ada Gobetti, Manuela Kustermann, Mario Adorf, Damiano Damiani, Riccardo CucciollaIl film è preceduto dal cortometraggio Il delitto Matteotti di Nello Risi, ricostruzione molto fedele ai fatti dell’uccisione di Giacomo Matteotti attraverso immagini di repertorio; una proposta che è molto raro vedere al cinema su grande schermo.Giorni e orarioMercoledì 24 aprile, ore 18.30Giovedì 25 aprile, ore 11.00