CACTUS FILM FESTIVAL 4 - Dal 2 al 12 maggio a Aosta

Cactus International Children's and Youth Film Festival 2024



20/04/2024, 09:42

Undici giorni di proiezioni, spettacoli, esposizioni, incontri e attività ludico-sportive per bambini, ragazzi e famiglie, tutti ad ingresso gratuito, che spaziano tra letteratura, teatro, cinema, musica, danza e arti visive, con un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale e l’inclusione. Ilcresce ancora e torna per la quarta edizione nel cuore del centro storico della città di Aosta, dal 2 al 12 maggio 2024. Concepito come un festival diffuso, la manifestazione quest’anno animerà luoghi diversi: dai teatri alle piazze, dalle biblioteche alle vie cittadine, trasformando così il tessuto urbano in un palcoscenico vivace e dinamico, e contribuendo a mettere in risalto le caratteristiche distintive di ogni location coinvolta.", spiega il direttore artistico,. "”.In programma ci sono 59 eventi e 15 cortometraggi in anteprima. Ad aprire il2024 sarà l’appuntamento alla Biblioteca Regionale di Aosta di giovedì 2 maggio alle 17.30, con la proiezione di una selezione di cortometraggi, adatti ad un pubblico dai 4 anni di età, seguito dal laboratorio sul character design per i più piccoli a cura di Carolina Grosa. Il Festival entra nel vivo già il giorno seguente, con la proiezione dei primi film in concorso, alle ore 20.30 al Teatro Giacosa, in via Xavier de Maistre, tra cui l’anteprima regionale del film “”, del regista Luca Ciriello, girato in Valle d’Aosta con il support di Film Commission Vallée d’Aoste.Evento speciale di questa quarta edizione sarà la proiezione di “Food” (di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi, Italia, 2024, 90’) il primo documentario sui legami tra industria della carne, lobby e potere politico, in programma sabato 4 maggio, alle ore 20.30, sempre al Teatro Giacosa. La proiezione sarà introdotta dalla stessa Giulia Innocenzi in collegamento in diretta. La musica sarà protagonista mercoledì 8 maggio, alle ore 20.30, al Teatro Giacosa, con l’esibizione di The B.O.O.M. - The Balkan Orkestar of Madness insieme alle voci graffianti di Boj Krunić e Rico Bandito.Le proposte teatrali vedranno l’esibizione della compagnia toscana “DrumRum Teatro” con lo spettacolo "" (venerdì 10 maggio alle ore 16.30 e sabato 11 maggio alle 10.30, in Piazza Chanoux), che prevede una postazione ibrida di esposizione, gioco libero, storie narrate e musica dal vivo sull’archeologia del cinema. Il duo valdostano Bobo Pernettaz e Franz Rossi porterà in scena “” (giovedì 14 maggio alle ore 14.30, al Teatro Giacosa, attività riservata alle scuole), uno spettacolo in cui esplorano in chiave moderna il ruolo dei cantastorie, alternando canzoni e affabulazione, immagini e suoni, dando vita a delle storie che hanno per tema la Natura e la Montagna e coinvolgendo al tempo stesso gli spettatori che non sono mai passivi ma tirati dentro il gioco dei due a(u)ttori.L’ospite d’onore di quest’anno sarà invece, giornalista e divulgatore scientifico italiano, presente ad Aosta giovedì 9 maggio, alle ore 20.30 al Teatro Giacosa, per una lectio tratta dal libro “La meraviglia del tutto” e contenente le conversazioni con l’amico e collega Piero Angela. Nel weekend gran finale con la proiezione degli ultimi film in concorso e la premiazione di domenica 12 maggio, affidata a Laura Carusino, attrice e conduttrice televisiva tra le più amate della tv dei ragazzi, che tornerà nella giornata conclusiva del festival per un laboratorio pomeridiano e per rivelare i vincitori della quarta edizione del, alle ore 17, al Teatro Giacosa.I cortometraggi selezionati concorrono per aggiudicarsi l’“”, il premio assegnato dall’European Children’s Film Association (EFCA) al miglior cortometraggio europeo. A comporre la giuria quest’anno sono Elisa Giovannelli, Responsabile del settore Alta formazione e del Dipartimento educativo della Cineteca di Bologna (Italia), Teresa Lima, Co-fondatrice, programmatrice e direttrice di PLAY - International Film Festival for Children and Youth di Lisbona (Portogallo), e Alfred Sesma Siuraneta, sceneggiatore, programmatore e responsabile delle vendite e degli acquisti internazionali di Pack Màgic (Spagna).A questo ambito riconoscimento si aggiungono gli altri premi assegnati a ciascuna delle sezioni del concorso, corrispondenti alle diverse fasce d’età (“Sezione 3+”, “Sezione 8+”, “Sezione 11+”, “Sezione 15+”). Si tratta del Premio del pubblico, il Premio della Giuria Scuole, composta dai quasi 60mila studenti che quest’anno hanno partecipato al progetto scolastico Cactus Edu, e il Premio della Giuria Tecnica (la stessa che assegnerà il premio ECFA).Parallelamente agli eventi in programma durante la rassegna cinematografica, quest’anno il Festival propone anche diverse iniziative collaterali in collaborazione con la Sezione ragazzi della Biblioteca regionale, Inarttendu Smart Gallery e il Café du Théâtre.Tra queste, la mostra “” esposta dall’2 al 12 maggio presso la galleria Inarttendu, che racconta gli studi e i passaggi per la realizzazione dell’immagine di quest’anno, a cura di Sara Cimarosti. Una case history dagli schizzi preliminari alla serie di bozzetti finali, con una serie di illustrazioni che ripercorrono gli ultimi anni dell’illustratrice. Grazie all’iniziativa “” sarà inoltre possibile trovare all’interno del Teatro Giacosa, da mercoledì 8 a domenica 12 maggio, alcuni dei migliori libri per ragazzi disponibili per la lettura e il prestito.A concludere gli eventi “”, dal giovedì 2 a domenica 12 maggio, sarà l’esposizione ““ con immagini inedite realizzate da Samuel Giudice e Fabrizio Falcomatà di Stopdown durante il backstage del film America, diretto da Alessandro Stevanon, sulla storia di Giuseppe “Pino America” Bertuna, per celebrarne il 10° anniversario anche tramite alla proiezione in programma sabato 11 maggio al Teatro Giacosa.”, spiega, Presidente del CSV Valle d’Aosta. “”.”, spiega, Direttore generale di CVA. “”, spiega, direttore della BCC. “”." – spiega la Responsabile della Comunicazione,- "”.L’edizione 2024 può vantare il coinvolgimento di 53 realtà locali, nazionali e internazionali. Il festival gode del contributo della Regione autonoma Valle d’Aosta, del Comune di Aosta e del CSV Valle d’Aosta, del sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, sotto l’Alto patrocinio del Parlamento europeo. Main sponsor sono CVA SPA e Forte di Bard, Official partner sono Edileco e BCC Valdostana. Supporter del festival sono Butterfly English School e Lo Pan Ner. Il Cactus Film Festival è patrocinato dalla Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste e il MED - Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione. Tra i partner segnalano la Biblioteca regionale “B. Salvadori” di Aosta, il Piano della Prevenzione Valle d’Aosta, la casa editrice Edizioni EL, Associazione degli Albergatori Valle d’Aosta ADAVA, Confcommercio Imprese per l’Italia Regione Valle d’Aosta. Educational partner sono la Scuola Holden di Torino e il Centro di Ricerche Educative su Infanzia e Famiglie del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “GM Bertin” dell’Alma Mater Studiorum di Bologna.La manifestazione, inoltre, è realizzata in collaborazione con l’Istituzione Scolastica “Saint-Roch” di Aosta, la Fondazione Centro di studi storico-letterari “Natalino Sapegno”, la Libreria Brivio Srl, la Cooperativa Sociale C’era l’Acca, il progetto “Il cielo in una pentola”, il progetto “Nati per leggere”, Missione Sorriso Odv - Clown Dottori Valle d’Aosta, DonoDay Valle d’Aosta, Fidas Giovani Valle d’Aosta, La Petite Ferme du Bonheur ONLUS - fattoria inclusiva, l’ECFA - Association Européenne du Cinéma pour l’Enfance et la Jeunesse, Enfanthéâtre - Festival Internazionale di Teatro per Ragazze e Ragazzi Città di Aosta, Eden Bistrot, Pinsette, Cofruits Soc. Coop., StopDown Soc. Coop., il MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione, la galleria d’arte moderna “Inarttendu”, Café du Théâtre, la FISE- Federazione Italiana Sport Equestri, Cooperativa Sociale Mont-Fallère, Azienda USL della Valle d’Aosta, AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema, Associazione Viração&Jangada, Panoramiche - Alla scoperta della Valle del Cinema, Studiò Valle d’Aosta, HB Aosta Hotel e Nuovo Mondo Agenzia Viaggi. Media partner sono Rai Kids, AostaSera.it, Gazzetta Matin, Agenzia di Stampa Giovanile e TrovaFestival.Nel frattempo si è concluso in totale 3.391 classi italiane, il progetto educativo e didattico nato in seno ale pensato per la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado e secondo grado, con l’obiettivo di promuovere esperienze di educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva, attraverso l’uso dei linguaggi dell’audiovisivo e del cinema. Quest’anno partecipano al progetto quasi 60mila studenti, di cui 5.884 sono valdostani, provenienti da tutte le 20 regioni italiane che sono chiamati, dopo aver visionato in classi i cortometraggi in concorso, a formare le “Giurie scuole” ciascuna legata alla classe d’età individuata dal festival. I film vincitori saranno annunciati insieme agli altri premi durante la cerimonia finale del Cactus Film Festival, domenica 12 maggio, alle ore 17.Il primo- evento indipendente per i professionisti dell’audiovisivo e della comunicazione - si terrà ad Aosta venerdì 10 maggio 2024 e sarà dedicato non solo ai professionisti di settore, nazionali e internazionali, ma anche a chiunque desideri scoprire e approfondire il cinema come strumento di conoscenza e riflessione. L’evento intende, inoltre, offrire opportunità di collaborazione per le imprese locali, consentendo loro di accrescere la propria visibilità e di contribuire attivamente al sostegno e allo sviluppo della cultura, del ruolo della comunicazione e dell’arte nella regione.”, commenta, Direttrice di Film Commission Vallée d’Aoste. “”.