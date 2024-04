INFODAY EUROPA CREATIVA - Il 17 aprile a Pescara

13/04/2024, 16:59

Ilorganizza una giornata informativa sula Pescara, in collaborazione con Ufficio Europa Area Metropolitana Pescara - Montesilvano-Spoltore e Abruzzo in Europa.L’appuntamento è per il 17 aprile 2024, dalle ore 09:30 alle ore 12:00, presso Sala Europa, Palazzo Aurum, Viale Gardone Riviera.La giornata informativa è dedicata alla presentazione dei- ilcon i bandi a sostegno di opere audiovisive, inclusi film, serie TV, documentari, videogiochi e contenuti immersivi, nonché di cinema, festival, servizi VOD e mercati. Contribuisce anche a promuovere i talenti europei tramite programmi di formazione e a favorire lo sviluppo del pubblico e l'educazione cinematografica.- ilcon i Progetti di cooperazione europea per cooperare, co-produrre oltre i confini nazionali al fine di promuovere inclusione sociale, audience engagement, sostenibilità ambientale, digitale (AI, big data, blockchain, Metaverso, Mondi Virtuali, NFT, ecc.), dimensione internazionale e sostegno ai settori culturali e creativi dell’Ucraina; e con Culture Moves Europe, che sostiene la mobilità di artisti, creativi e professionisti della cultura attraverso l’azione dedicata alla mobilità individuale e l’azione dedicata alle residenze.9:30 Saluti istituzionaliSalvatore Di Pino, consigliere delegato alle Politiche Europee, Comune di Pescara9:45 Il Programma MEDIA di Europa CreativaMaria Cristina Lacagnina, Project Assistant Desk Italia Europa Creativa - Ufficio MEDIA Roma, CinecittàGiuseppe Massaro, Project Officer Desk Italia Europa Creativa - Ufficio MEDIA Roma, Cinecittà11:00 Il Programma Cultura di Europa CreativaMarzia Santone, Project Officer Desk Italia Europa Creativa – Ufficio Cultura – Ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ales S.p.A11:15 Culture Moves EuropeEnrico Proietti, Project Officer Desk Italia Europa Creativa – Ufficio Cultura – Ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività Contemporanea11:30 Domande12:00 Chiusura dei lavoriLa partecipazione è gratuita.