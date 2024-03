CAORLE INDEPENDENT FILM FESTIVAL 7 - Dal 17 al 21 settembre

28/03/2024, 09:53

La settima edizione delsi terrŕ a Caorle (Ve), presso il Centro Culturale Andrea Bafile dal 17 al 21 settembre 2024. L’evento sostenuto e patrocinato, fin dalla prima edizione, dal Comune di Caorle, anche quest’anno vede la presenza delle storiche due giurie, una tecnica e una popolare, che sono al lavoro per valutare le opere candidate e decretarne i vincitori. La giuria tecnica sarŕ composta da operatori presenti da anni nell’ambito del cinema indipendente e piů precisamente da:, Attrice formatasi alla Scuola di Teatro di Bologna. Con particolare attenzione allo studio del teatro fisico, ha lavorato prevalentemente in teatro alternando al teatro per ragazzi e di figura, quello di prosa e di narrazione, recitando in italiano e in francese in tournées internazionali. Per il cinema ha recitato in numerosi cortometraggi pluripremiati, serie tv, e nei lungometraggi “Le résistant inconnu” di Larbi Bennani; “Good-bye Mr. Zeus” di Carlo Sarti; “L’ultimo giorno del Toro” di Alessandro Zizzo a fianco di David Riondino; “La Guerra a Cuba” di Renato Giugliano e “La California” di Cinzia Bomoll. Fa parte del Collettivo SquiLibri, un progetto che promuove la letteratura attraverso performance di letture e narrazione con musica rock dal vivo., Direttore della Fotografia e Videomaker friulano. Appassionato fin da giovane di musica, disegno e arti visive, nel 2019 ottiene il titolo di Direttore della Fotografia, Operatore di Ripresa e Operatore di Montaggio di materiali audiovisivi presso l’Accademia Nazionale del Cinema di Bologna, studiando cinematografia con Guido Fiandra, Mauro Marchetti, Rocco Marra e Paolo Vanghetti. Al suo attivo vanta numerose produzioni di film, cortometraggi e videoclip in veste di regista e direttore della fotografia. Dal 2009 marchia le sue produzioni con “Actionstudio Films”, visionabili sul canale Youtube https://www.youtube.com/@actionstudiofilms252.č un Regista, Attore, Fondatore e Direttore Artistico dell'International Film Festival Manhattan, New York, giunto alla sua 13Ş edizione, orgoglioso di promuovere i film filippini, asiatici, scandinavi ed europei e di presentarli a New York. Vincitore di numerosi premi in veste di regista e attore, č un membro votante dei SAG Awards® (Screen Actor Guild / AFTRA (SAGAFTRA) Union) dal 1998. Pedron č stato anche co-fondatore/organizzatore del Soho International Film Festival di New York (USA 2010, 2011), direttore del festival Asians on Film Festival North Hollywood California (USA 2013), direttore del festival One FILAM Film Festival Hollywood California (USA 2013), direttore del festival Viva Latino International Film Festival New York (USA 2015) e giurato del Sundayag Film Festival Philippines 2022. https://www.iffmnyc.com/, laureato in scienze della comunicazione e in cinema teatro danza e arti digitali. Come Regista e Sceneggiatore ha lavorato alla web serie “Serenč” a cui sono seguiti i film “Tra le righe”, “Weekend per due (con delitto)”, “Ed č subito commedia” e “La perfezione”. Come attore ha lavorato con Carlo Verdone, Paolo Sorrentino e Toni Servillo. All’attivo anche due romanzi come scrittore: “Romantico in giallo” del 2020 e “L’angolo delle parole desuete” uscito quest’anno., Regista e Sceneggiatore americano. I suoi film, tra cui “A Ghost In Her Eyes” ed “Esperanza”, hanno ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo e sono disponibili su Amazon Prime Video. Il suo ultimo film, “My Dear Aunt Sally”, vincitore del Caorle Independent Film Festival 2023, sta proseguendo con grande successo la sua corsa ai festival. Come attore da oltre 35 anni, Tom č apparso in un’ampia gamma di progetti, da spot pubblicitari, opere industriali e teatrali a film indipendenti e programmi televisivi nazionali e internazionali, tra cui PRISON BREAK, FRIDAY NIGHT LIGHTS e la telenovela messicana POR AMAR SIN LEY.Per l’edizione 2024, il Direttore del CaorleMare Magazine Flavio Ineschi č stato riconfermato in qualitŕ di Presidente della Giuria Popolare, formata da studenti e abitanti di Caorle, che provvederŕ all’assegnazione del People’s Choice Award. A queste due giurie, anche per l’edizione 2024, si aggiunge la Giuria dei Donatori ANVOLT (Associazione Nazionale dei Volontari Lotta contro i Tumori), che da oltre 30 anni opera nel territorio regionale, attivamente impegnata nel territorio veneto nell’offerta di servizi di accompagnamento verso gli ospedali, supporto psicologico ai malati e nella sensibilizzazione riguardo la prevenzione sanitaria e che consegnerŕ il “Premio Anvolt per il sociale”.In totale sono previsti 29 premi, tra cui: Miglior Opera Assoluta, Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attore e Attrice protagonista e non protagonista; ulteriori premi aggiuntivi e menzioni speciali potranno essere assegnati dalla giuria, Media Partner e organizzatori alle opere piů meritevoli. Il bando e il regolamento sono disponibili al sito www.caorlefilmfestival.com e le iscrizioni devono pervenire esclusivamente tramite il portale Filmfreeway al link www.filmfreeway.com/CaorleFilmFestival. Le iscrizioni si chiudono il 2 giugno prossimo. Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito www.caorlefilmfestival.com e le pagine Facebook e Instagram dell'evento.