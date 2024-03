27/03/2024, 17:09

Primo appuntamento a Pescara, giovedì 28 marzo 2024, con. In concorso verrà proiettato il film "" di Andrea Sangiovanni e Andrea D’Amico Sarà presente il RegistaDedicato al periodo in cui Berlinguer fu capolista del PCI in Abruzzo, dal 1972 al 1982, la docufiction ricostruisce alcune delle tappe elettorali che portarono Berlinguer in Abruzzo in anni complessi - nei quali il segretario del Pci stava elaborando, e poi mettendo in pratica, la strategia del compromesso storico, oltre che una ricollocazione internazionale dei comunisti italiani - e di grande trasformazione socio-economica della regione.Provando ad evitare la retorica della nostalgia, “Un compagno di nome Enrico” si concentra sulla dimensione umana di Berlinguer, il cui spessore era ciò che colpiva i suoi interlocutori quotidiani durante i suoi viaggi in Abruzzo.è professore associato di storia contemporanea all’Università di Teramo e presidente dello spin off universitario MacFactory. In precedenza ha realizzato brevi documentari didattici con l’Archivio della Memoria Audiovisiva Abruzzese.è operatore, montatore e filmmaker. E’ socio dello spin off universitario MacFactory