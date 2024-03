BiF&ST 15 - I vincitori di ItaliaFilmFest/Nuovo Cinema Italiano

23/03/2024, 12:05

La Giuria della sezione competitivadella quindicesima edizione deldi Bari, presieduta dalla produttrice Donatella Palermo, ha attribuito i seguenti riconoscimenti:Cristiano Bortone e Daniela Porto per il film IL MIO POSTO È QUIMotivazione: Per aver raccontato con forza, semplicità e rispetto una storia esemplare di emancipazione e lotta al pregiudizio in un luogo e in un tempo apparentemente lontani.Ludovica Martino nel film IL MIO POSTO È QUIMotivazione: Per aver illuminato l’intero film e aver interpretato con credibilità ed emozione la figura di una donna che contro ogni possibilità riesce a prendere in mano la sua vita.Antonio Folletto nel film SOTTOCOPERTA di Simona CocozzaMotivazione: Per aver interpretato con delicatezza e credibilità il protagonista di una favola moderna, che vive in un mondo che aspetta solo di prendere il volo.Duccio Cimatti, direttore della fotografia per il film ZAMORA di Neri MarcorèMotivazione: Per aver illuminato gli anni ’60 con una luce che dopo aver visto il film li rappresenterà nel nostro immaginario. Una fotografia realizzata con grande perizia tecnica e con il coraggio della poesia.