IL MICROCOSMO DEI COLLI EUGANEI - Anteprima il 22 marzo a Villa Draghi di Montegrotto

18/03/2024, 21:14

Simone Pinchiorri



Il documentario "" di Gianluca Doremi, realizzato con Eva Carraro, sar presentato in anteprima il 22 marzo 2024, alle ore 17:30, a Villa Draghi di Montegrotto (PD).I Colli Euganei si stagliano nel cuore della pianura veneta, in Italia, con i loro inconfondibili volumi conici. La geometria quasi perfetta il formidabile risultato di fenomeni vulcanici iniziati oltre 40 milioni di anni fa. La loro posizione e conformazione creano ambienti che permettono lo sviluppo di specie vegetali e animali non presenti in altre zone della Pianura Padana. Il documentario offre uno sguardo sul mondo degli artropodi in particolare, portando alla luce specie poco conosciute o che incontriamo ogni giorno nella loro vita quotidiana.