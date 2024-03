BERGAMO FILM MEETING 42

15/03/2024, 08:13

Luca Corbellini



Presentato, alla mostra concorso della 42.ma edizione del Bergamo Film Meeting, “”, terzo lungometraggio della regista brasiliana, presente in sala con il cast, anteprima europea.Al centro della trama ci sono Alfredo e Chiara, sposati da piů di 50 anni, che percorrono le strade della Serra Gaúcha. Chiara, nonna di origini italiane, dopo la morte di un figlio e la decisione dell’altro di andare via di casa, č spaventata dalla solitudine. Decide quindi di accompagnare il marito nei suoi viaggi come commesso viaggiatore nei bar di montagna. Insieme, riscoprono le loro radici e se stessi. Tuttavia, quando Chiara viene a conoscenza della vita che il marito conduceva durante i suoi viaggi, viene alla luce una scoperta inquietante che scuote e mette alla prova il rapporto tra i due, con l’entrata in scena ed il “disturbo” di una piccola tartaruga…Peculiaritŕ dič la scelta di usare ilcome lingua principale del film, cioč una lingua che nasce dalla mescolanza del portoghese con i dialetti parlati dagli immigrati italiani del nord Italia (in particolare del Veneto), giunti in Brasile alla fine dell’Ottocento e ancora oggi parlata dai loro discendenti, riconosciuta ed insegnata in Brasile.Commenta la regista: “”.