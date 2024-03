CA FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL 14 - Trenta cortometraggi nel concorso internazionale

10/03/2024, 17:21

Sono trenta cortometraggi provenienti dalle pi prestigiose scuole di cinema e universit di tutto il mondo, rappresentanti 28 paesi (Bangladesh, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Iran, Italia, Libano, Lituania, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kosovo, Messico, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Siria, Spagna, Thailandia, Tunisia, Turchia, U.S.A., Ungheria), che parteciperanno aldella quattordicesima edizione del(20 - 23 marzo 2024) di Venezia.Questi i film selezionati:ACCIDENTALLY INTENTIONALRegia: Kevin RahardjoScuola: Pelita Harapan University, JakartaIndonesia, 2023, indonesiano, 1407, fictionALVIDA - THE LAST GOODBYERegia: Dilu MaliackalScuola: National Institute of Design, Madhya PradeshIndia, 2023, hindi/malayalam, 2952, fictionAPNEARegia: Natalia BermdezScuola: Centro de Capacitacin CinematogrficaMessico, 2023, spagnolo, 1941, fictionARTUMO JAUSMAS - CLOSERRegia: Augustė GerikaitėScuola: Lithuanian Academy of Music and TheatreLituania, 2023, lituano, 2204, fictionBAGGAGERegia: Hamid BahramiScuola: Tehran University of ArtIran, 2023, persiano, 1959, fictionTHE BORDERS NEVER DIERegia: Hamidreza ArjomandiScuola: Iranian Youth Cinema AssociationIran, 2023, curdo, 1450, fictionCHAI-COFFIRegia: Sanjoli MalaniScuola: London Film SchoolGran Bretagna/India, 2023, hindi, 2249, fictionLE CHANT DES BTES THE SONG OF THE BEASTSRegia: Titouan RopertScuola: La FmisFrancia, 2023, francese, 2412, fictionDEVOTIONSRegia: Jessica GohScuola: California Institute of the Arts (CalArts)Singapore/USA, 2023, nessun dialogo, 556, animazioneDIELLIRegia: Dritero MehmetajScuola: Famu InternationalRep. Ceca/Kosovo, 2023, albanese, 20, fictionFOX TOSSINGRegia: Zn MiraScuola: Moholy-Nagy University of Art and Design, BudapestUngheria, 2023, nessun dialogo, 748, animazioneFRAGMENTE VON UNS FRAGMENTS OF USRegia: Ido GotlibScuola: Filmuniversitt Babelsberg Konrad WolfGermania, 2023, tedesco, 2151, fictionHĀ'ŌẎĀ'I MIṬHĀ'I - THE SWEETNESS OF AIRRegia: MD Rabbi BhuiyanScuola: Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam UniversityBangladesh, 2023, bengali, 15, fictionJACKPOTRegia: Mrk MakkaiScuola: Babes-Bolyai University & Sapientia UniversityRomania, 2023, ungherese/rumeno/polacco, 2433, fictionKHUTAA AB FATHERS FOOTSTEPSRegia: Mohamad W. AliScuola: Satyajit Ray Film & Television InstituteIndia/Siria, 2023, arabo, 2926, fictionKORAK NAZAD A STEP BACKRegia: Sofija NedeljkovićScuola: Fakultet za medije i komunikacije (FMK)Serbia, 2023, serbo, 2313, fictionMALAKIUN - NOT YOURSRegia: Lama Mohamad YoussefScuola: Lebanese International UniversityLibano, 2023, arabo, 1145, fictionMN-TNG MANTINGRegia: Shuyao ChenScuola: New York UniversityCina/USA, 2023, mandarino, 1459, FictionMEMOIR RAMBLERRegia: Sira BuranasriScuola: Chulalongkorn UniversityThailandia, 2023, thai, 1135, DocumentarioOFF THE PAGERegia: Joan Oliver Nadal, Diego Gomez TejedorScuola: University of NavarraSpagna, 2023, inglese, 2021, fictionOYUNBOZAN GAME, INTERRUPTEDRegia: Ilayda IseriScuola: Bogazici UniversityTurchia, 2023, turco, 1504, fictionPANIQUE LA NOCE PANIC AT THE WEDDINGRegia: Haythem Ben HmidaScuola: School of Audiovisual and Cinema, GammarthTunisia, 2023, arabo, 1310, fictionPIERWSZY TANIEC W CHMURACH - DANCING ON A CLOUDRegia: Michał MieszczykScuola: Polski Kieslowski Film SchoolPolonia, 2023, polacco, 23, fictionPUSTA NOC EMPTY NIGHTRegia: Ina HrabarenkaScuola: Warsaw Film SchoolPolonia, 2023, polacco, 1223, fictionROMEORegia: Tynystan TemirzhanScuola: Kyrgyz-Turkish Manas UniversityKyrgyzstan, 2023, kirghiso, 1509, fictionSASHARegia: Maria ViktorovaScuola: High Courses for Scriptwriters and Film Directors, MoscaRussia, 2023, russo, 2411, fictionSOMETHINGS WRONGRegia: Polina KhalenkoScuola: Gerasimov Institute of CinematographyRussia/Kazakhstan, 2023, russo, 2248, fictionSTABAT MATERRegia: Hadrein Maton, Quentin Wittevrongel, Arnaud Mege, Coline Thelliez, William DefranceScuola: Ple 3D SchoolFrancia, 2023, nessun dialogo, 1309, animazione