FLOWER - Il film con Raffaella Di Caprio al cinema dal 27 marzo

03/03/2024, 19:47

Raffaella Di Caprio torna al cinema dal 27 Marzo 2024 con il film di Gino Brotto "".Una sceneggiatura semplice a tratti divertente ma dal 'core' drammatico regge un film delicato e credibile, con la bellissima attrice reduce dal film di Luca Lucini "" girato con Maya Sansa e Neri Marcore', La Di Caprio e' intensa ed appassionata e da un bel colore a questo film di sentimenti.>Girato in Puglia il film ha tutti i colori e le sfumature di questa meravigliosa terra . La Di Caprio in conferenza stampa ha dichiarato di tornare sempre molto volentieri in questa regione che definisce "".L'attrice ha sottolineato che il 27 marzo sara' a Lecce per la prima nazionale del film. L'attrice che presto sara' su un nuovo set ("" di Daniele Catini al fianco del bellissimo collega Gennaro Lillio) ha dichiarato: "".