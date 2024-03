LUCA - Le sale UCI

01/03/2024, 15:47

Tre lungometraggi Disney e Pixar, distribuiti da The Walt Disney Company Italia, stanno per arrivare nelle multisala UCI Cinemas per regalare sorrisi ed emozioni ai più piccoli e alle loro famiglie. Per l’occasione il Circuito ha pensato a un omaggio per gli appassionati dei film d’animazione: acquistando sul sito www.ucicinemas.it e sull’app del Circuito un biglietto per assistere alle proiezioni di "" previste dal 7 al 10 marzo, di "" previste dall’11 al 14 aprile e di "" previste dal 25 al 28 aprile gli spettatori riceveranno in omaggio un’esclusiva calamita a tema.L’originale film d'animazione Disney e Pixar "", ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, Alberto, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua. Diretto dal candidato all’Academy Award®(La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3), Luca è stato nominato all'Oscar e al Golden Globe come miglior film d'animazione.Le multisala che proietteranno ""dal 7 al 10 marzo, "" dall’11 al 14 aprile e "" dal 25 al 28 aprile sono: UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Bolzano (BZ), UCI Casoria (NA), UCI Catania, (CT), UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Megalò (CH), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Roma Est (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).