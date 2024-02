VERGINE PADANA - Pop generation

28/02/2024, 17:03

Duccio Ricciardelli



" un corto sperimentale che racconta una generazione, quella della regista, venuta su a videoclip, canzoni pop e molti miti generazionali. In poco pi di due minuti si racconta un periodo magico con un linguaggio decisamente naf e colorato. Il lavoro ispirato da un testo dell'autrice stessa, pubblicato nel volume"" a cura di Luca Bonaguidi e Salvatore Setola, un racconto che sonda la potenza della musica, amplificata dalla visione dei videoclip e da quel senso di libert e fiducia nel futuro che si respirava in quegli anni. Immagini montate velocissime, raccontano di unadolescenza sognante attraverso la voce fuori campo della giovane attrice, al suo debutto.Si apre una porta sul mondo dei teenagers che alla fine non proprio cambiato da quei tempi ad oggi. Certamente nello stile registico del clip musicale c' stata un' irreversibile e deleteria evoluzione stilistica. Oggi ci sono troppi effetti e green screens, budget altissimi per ottenere risultati di contenuto assai bassi, quando negli anni '80 prevalevano invece le idee, i low budget e la spontaneit degli artisti.sceglie forse la via registica del "low- fi", per recuperare quel senso di vintage e di libert che nei prodotti musicali di oggi non si trova pi.