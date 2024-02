UN VIAGGIO PER INCONTRARE MIMI' - Il 6 aprile in anteprima al Teatro Metropolitan di Catania

28/02/2024, 10:15

Sarŕ presentato a Catania in anteprima “""”, con protagonista Giancarlo Giannini che ripercorre, a distanza di cinquanta anni, le stesse tappe, attraverso la Sicilia, che lo portarono da Palermo a Catania, prima di iniziare a girare le scene di “”.In attesa della sua distribuzione nella sale cinematografiche, piattaforme e canali nazionali ed esteri, sarŕ Catania la sede ideale per l’anteprima dell’ultimo lavoro cinematografico del regista siciliano Alfredo Lo Piero. Il progetto di “” č partito subito dopo che Giannini, appena rientrato in Italia dopo il riconoscimento della stella sulla Walk of Fame di Hollywood, aveva inaugurato il CINE CT, l’integration village ideato proprio da Lo Piero. Il film č impreziosito dalla straordinaria partecipazione di Tuccio Musumeci, anch’egli nel cast di “Mimě metallurgico”, e di Claudio Musumeci, Alessandro Caruso ed Enrico Terrana.L’anteprima nazionale si terrŕ sabato 6 aprile 2024, alle 20:30, al Teatro Metropolitan di Catania. Saranno presenti la produzione, il regista, l’intero cast artistico e le maestranze siciliane che hanno collaborato e che operano all’interno del CINE CT ideato da Lo Piero: Salvo Legname per le colonne sonore, Giuseppe Di Blasi per la direzione della fotografia, Antonio Todaro al montaggio, ed ancora Sebastiana Chiarenza ai Costumi, Mirko Miceli alle Scenografie, Andrea Ragusa al parrucco, il pluripremiato Pietro Tenoglio al trucco. Un’organizzazione professionale di altissima qualitŕ, made in Sicily. L’anteprima sarŕ completata dal brindisi e dal rinfresco offerto da Masseria Carminello e Nonna Vincenza.