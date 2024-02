IL MONACO CHE VINCE L'APOCALISSE - In Inghilterra trionfa la sceneggiatura

17/02/2024, 14:05

Su più di 450 sceneggiature in competizione per l'edizione 2024 del, quella del film "" (titolo internazionale "") ha vinto il premioAlla scrittura, oltre alla scrittrice Michela Albanese e al regista Jordan River, hanno collaborato in qualità di consulenti storici la studiosa e medievalista Valeria De Fraja e il noto filosofo Andrea Tagliapietra. Prezioso inoltre il supporto di numerose personalità e organizzazioni culturali. L'opera, sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Fondazione Calabria Film Commission e da diversi altri enti, si ispira all'apocalisse descritta dall'esegeta biblico Gioacchino da Fiore, vissuto nel Medioevo. Ambientata nel 1200, si muove su più livelli narrativi: uno storico, che si basa su eventi realmente accaduti, e uno fantasy, che prende vita da stati metafisici come la dimensione onirica, ma anche l’estasi e il viaggio nei tre regni dell’immaginario dantesco, ossia Inferno, Purgatorio e Paradiso.La storia di un Monaco che trasformò in immagini (figurae) e simboli alcune delle sue visioni e le racchiuse nel Liber Figurarum; tale antico codice miniato medioevale, dopo oltre 800 anni, è arrivato fino a noi e uno dei tre esemplari è oggi conservato proprio in Inghilterra, a Oxford. L'uscita del film è prevista a livello internazionale a cavallo del 2024 e del prossimo anno giubilare.