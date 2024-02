SOBILON - Ultimi giorni di riprese del film

16/02/2024, 12:33

Ultimi giorni di riprese in Lombardia del film “” per la regia di Luciano Silighini Garagnani. La pellicola, con tematica apocalittica, č una coproduzione internazionale Italia-Serbia prodotta dallo stesso Silighini insieme alla serba re-kreativno di Goran Matic, nata grazie a Gabriella Carlucci e che ha preso forma durante il festival del cinema Italiano a Belgrado con il sostegno del Ministero della Cultura Italiano, l‘Ambasciata d’Italia a Belgrado, l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, il Ministero della Cultura Serbo ed Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo.Il film č ambientato nel futuro dove una figura misteriosa appare in alcuni momenti particolari invitando la popolazione alla conversione. “Seguiamo la visione del piccolo libro dell’Apocalisse di Giovanni” dichiara il regista “interpretandolo come se fossimo oggi nei tempi descritti dall’Apostolo amato dal Signore. Abbiamo effettuato le riprese in alcuni angoli di Saronno e a Milano. Il set poi si sposterŕ a Montefiascone in provincia di Viterbo in quanto il film ha aderito al bando cinematografico della Regione Lazio e poi le riprese termineranno in aprile nella capitale Serba” continua il regista “ Gabriella Carlucci č una vera tessitrice della diplomazia culturale e a Belgrado ha unito realtŕ professionali importantissime facendo somigliare la cittŕ del Danubio, come ho dichiarato ai microfoni Rai,a quella che fu Cinecittŕ del dopoguerra”.Protagonista della pellicola l’attrice pugliese Arianna Semeraro affiancata da Francesco Oranges,Sofia Grisafi,Loria Brambillasca,Daniele Marcheggiani e Francesca Monti oltre ai giŕ collaudati partner di Silighini Paolo Riva e Nicole Blatto.