ANTIPOP - I documentario di Jacopo Farina in esclusiva su MUBI dal 1 Marzo

15/02/2024, 16:26

MUBI, il distributore globale, servizio di streaming e società di produzione è lieta di annunciare "", il film di Jacopo Farina che racconta le vicende umane e artistiche di Cosmo, in streaming in esclusiva su MUBI dal 1 marzo 2024.ANTIPOP prova a tirare le somme di un percorso totalmente fuori dagli schemi. Cosmo ne è la voce ostinata e contraria, un insieme di opposti che convivono in una disordinata armonia: il lirismo dei testi e la frenesia dei corpi in movimento, la musica d’autore e l’elettronica.Jacopo Farina, qui alla sua opera prima, ha seguito da vicino l’evoluzione artistica di Cosmo e qui prova a raccontarla mantenendo lo stesso spirito libero che attraversa la sua produzione musicale.ANTIPOP è un documentario non convenzionale, che parte dalla narrazione del singolo per arrivare alla storia di un collettivo. La storia di Cosmo è quella di una tribù: la sua famiglia, i suoi amici, Ivrea, l’universo colorato e inclassificabile che frequenta il mondo del clubbing. La noia e le insidie della vita in provincia che diventano motore per la creatività.Il documentario non nasconde nulla raccontando la crescita, la scoperta del dolore, il rischio, il successo e il fallimento. Un piccolo grande elogio della diversità esibita e sbattuta in faccia con coraggio.