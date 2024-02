PROGETTI SCUOLA ABC - Favino incontra gli studenti

12/02/2024, 11:48

incontrerà il 21 febbraio, alle 11.45, al Cinema The Space Moderno, gli studenti e docenti delle Scuole Superiori che partecipano ai Progetti Scuola ABC, progetto promosso da Regione Lazio con Roma Capitale, tramite Zetema Progetto Cultura, nell’ambito del PR FSE+ 2021-27.L'incontro con l'attore, moderato dal critico Fabio Ferzetti, e la proiezione di "Nostalgia", alle 9.45, fanno parte del programma di Cinema, Storia & Società, inserito all'interno dei Progetti Scuola ABC, che accompagna gli studenti delle Scuole Superiori di Roma e Lazio alla scoperta della settima arte.Il film, vincitore nel 2022 di 4 Nastri D'argento per miglior regia, attore protagonista, attore non protagonista e sceneggiatura, racconta l'epopea di un personaggio, Felice, che dopo quarant’anni vissuti tra il Libano, il Sudafrica e l’Egitto, torna nel luogo dov’è nato, il rione Sanità di Napoli. Qui ritrova la madre ormai anziana e cieca, di cui si prende cura. Un oscuro passato riemerge riavvicinandolo ad Oreste, suo amico d’infanzia, diventato ora uno dei boss più pericolosi del quartiere. Il loro rapporto, tra affetto, dolore e incomprensione, avrà un epilogo inaspettato e tragico. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea.Il film di Martone coglie perfettamente l’essenza di un quartiere in grande fermento, la Sanità, che grazie all’educazione delle nuove generazioni e alla cultura è in grado di rinascere. Le iniziative di Don Luigi offrono ai giovani che vivono la strada, la possibilità di liberarsi da un futuro segnato dalla criminalità e dall’emarginazione. Nostalgia non è solo un film, ma un invito a ritrovare le proprie radici per la definizione di un nuovo sé, è un manifesto di emancipazione per i ragazzi e le ragazze, che offrendo loro la speranza per un futuro migliore.L'attore risponderà alle domande dei ragazzi e delle ragazze, raccontando gli aneddoti del backstage, gli spunti e gli stimoli che ha raccolto per costruire il suo personaggio.