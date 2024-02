FRATELLO CINEMA 1 - Nadine Labaki raccontai piccoli Cristi abbandonati

10/02/2024, 09:00

torna l’11 febbraio 2024 alle ore 16.30 con la proiezione del film "" di Nadine Labaki cui seguirà un confronto tra il pubblico e la regista, che si collegherà da Beirut. Il film racconta di Zain, ragazzo libanese di 12 anni, che dopo essere fuggito a genitori incapaci delle cure più basilari verso i figli, aver commesso un crimine violento ed essere stato condannato a cinque anni di prigione, fa causa alla famiglia per avergli dato la vita. Una parabola che servirà da punto di partenza per parlare di infanzia tradita e non dimenticare i tanti piccoli “Cristi” abbandonati del mondo di oggi, come ha chiesto Papa Francesco con il suo messaggio in occasione del Venerdì Santo del 2023.Questo evento apre “”, ultima sezione della rassegna in cui le narrazioni cinematografiche saranno lette in chiave cristologica.La sezione continuerà il 17 febbraio con la proiezione del lungometraggio "" di Terrence Malick e il 24 febbraio con il grande classico, amato da Papa Francesco e unica opera cinematografica espressamente citata in un documento magisteriale, "" di Gabriel Axel."è una rassegna di cinema, cultura e spiritualità organizzata dai frati francescani del Cineforum Seraphicum e dalla Fondazione Pontificia Fratelli Tutti, con il patrocinio di Roma Lazio Film Commission, la collaborazione del Movimento Laudato Si’ e della Lucky Red distribuzione.Tutti gli eventi si svolgono presso l’Auditorium Seraphicum in Via del Serafico, 1 a Roma e hanno inizio alle ore 17.