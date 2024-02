IDOCILI 3 - Terzo appuntamento con Simone Bozzelli e Saverio Cappiello

09/02/2024, 14:26

Tafano presenta il terzo appuntamento stagionale di, la rassegna dedicata alle migliori promesse under 35 del cinema indipendente italiano. Martedì 20 febbraio (H 21:50) saranno ospiti al Cinema Beltrade di Milano, con una selezione dei loro migliori cortometraggi: "", "", "" e "". Quattro spaccati sul mondo delle relazioni e degli affetti, ritratti crudi di una gioventù segnata dall'emarginazione e dal dolore. Ma soprattutto quattro modi di raccontare l'età della crescita in bilico tra fiction e realtà. A presentare gli ospiti insieme all'associazione Tafano ci sarà 77 Magazine, sistema aperto di collettività non performativa che esplora l'audiovisivo attraverso contenuti, eventi, talk e curatele.Questo il programma:Ore 20:00 - Bar Rondò, via Martiri Oscuri 15 (MI)CHIACCHIERE DA BARAssieme ai registi Simone Bozzelli e Saverio CappielloOre 21:50 - Cinema Beltrade, via Nino Oxilia 10 (MI)PROIEZIONE IN SALAGiochi, Amateur, Faccia di Cuscino, Mia Sorella