FLORENCE KOREA FILM FESTIVAL 22 - Una donna fiorita nel manifesto

29/01/2024, 15:01

I fiori, la primavera e la continua rinascita del cinema sud-coreano si intrecciano sulla colorata copertina del nuovo manifesto della 22° edizione del Florence Korea Film Fest, il più importante festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana, in programma a Firenze dal 21 al 30 marzo al cinema La Compagnia e in vari luoghi della città: Palazzo Medici Riccardi, Museo degli Innocenti, Teatro Verdi (per un finale esclusivo).Una figura femminile si staglia, come a uscire dalla sua dimensione, in salto verso la realtà, vestendo colori freschi e vivaci: è questa giovane donna la protagonista del manifesto della nuova edizione del festival, fiorita e colorata, rigogliosa come la continua creatività del cinema sudcoreano, capace di inventarsi e reinventarsi di anno in anno. Come una ventata di freschezza, come i gradevoli raggi di luce di inizio stagione, così il festival che inaugura proprio i giorni in cui entra la stagione primaverile, si prepara a risvegliare le passioni degli spettatori, fedeli appassionati di cinema orientale e non solo.“Siamo felici di svelare il nuovo manifesto - ha detto Riccardo Gelli, ideatore e direttore del festival - con cui segniamo il traguardo delle 22 candeline. E siamo doppiamente orgogliosi perché quest'anno si celebrano i 140 anni di relazioni tra Italia e Corea, un sodalizio che cerchiamo di raccontare ogni anno attraverso il cinema tra questi due paesi”.Il festival ha già annunciato i primi ospiti presenti durante la rassegna: si tratta di Song Kang-ho, 40 film all’attivo, uno degli attori sudcoreani più famosi a livello internazionale, volto noto nel film premio Oscar “Parasite” e prossimo protagonista della nuova serie tv “Uncle Samisik”, ambizioso dramma d’epoca di Disney+, che sarà a Firenze per un’esclusiva masterclass (sabato 23 marzo al cinema La Compagnia) insieme al regista Kim Jee-woon, uno dei cineasti più eccentrici e di talento del cinema coerano contemporaneo, con 13 film all’attivo. Insieme presenteranno, in prima italiana, “Cobweb”, una black comedy ambientata negli anni ‘70 a Seul: sulla storia di un regista ossessionato dal finale del suo film che, già pronto, sarebbe stato migliore con alcuni accorgimenti. Il film è stato presentato fuori concorso durante la 76esima edizione del Festival di Cannes.A chiudere la manifestazione, sabato 30 marzo, al Teatro Verdi di Firenze, in programma un concerto speciale che vedrà esibirsi Jung Jae-il, compositore sudcoreano di colonne sonore per cinema e televisione, meglio noto per le musiche di “Parasite” e della celebre serie televisiva di Netflix “Squid Game”. Il compositore sarà accompagnato dall'Orchestra da Camera Fiorentina, insieme a tre musicisti coreani.La manifestazione è ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi e organizzata con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, KOFIC - Korean Film Council e Ambasciata della Repubblica della Corea; Istituto culturale coreano in Italia e KOFA - Korean Film Archive.