IT'S A WRAP - A Roma il primo meeting dedicato al cinema indipendente

23/01/2024, 08:22

Sabato sera, presso il PMR Studio, sito a Roma in Largo Bresadola, si è sivolto il primo meeting dedicato al cinema indipendente, in una straordinaria collaborazione con Cattive Produzioni e Calabria Movie Film Festival. L'evento è stato seguito da una festa vibrante con djset, che ha attirato l'attenzione di non solo giovani talenti emergenti ma anche di affermati nomi del cinema. Per la serata sono state esposte 3 opere e una serie fotografica a cura di Andrea Ottavi, artista e attore, presente anche nel cast dell’ultimo film di Saverio Costanzo “Finalmente l’alba”.L'EVENTOIl meeting, carico di un'atmosfera entusiasmante, ha offerto uno spazio unico per la convergenza tra il nuovo e il consolidato nell'universo cinematografico. Tra i partecipanti, si sono distinti illustri figure dell'industria cinematografica, tra cui Francesca Mazzoleni (regista di 'Supersex' serie Netflix con Alessandro Borghi), Antinio Bannó (attore), Davide Marengo (regista di 'Un'Estate Fa' e 'Il Cacciatore'),Davide Manca (Direttore della fotografia e fondatore di Fabrique Du Cinema), Aldo Iuliano (regista), Mario Russo (attore), Lorenzo Lazzarini (produttore Daitona del film 'Non Credo in Niente'), Mauro Zingarelli (regista e parte degli Slim Dogs), Pippo Lorusso (attore e speaker radio Rai 2), Renzo Di Falco (speaker radio RDS) Giorgia Arena (attrice), Giorgia Fiori (attrice), Nina Nicastri (dj e attrice), Beatrice Aiello (attrice), Andrea Ottavi (attore e artista), Francesco Di Giacomo (Direttore della fotografia), e numerosi altri ospiti di rilievo. Dj set a cura di Flait, Murwi e Nina Nicastri.LE PAROLE DEGLI ORGANIZZATORII fondatori di PMR Studio, Giorgia Antidormi e Adriano Covello, visibilmente emozionati, hanno condiviso le loro riflessioni durante l'evento. Giorgia ha dichiarato: 'Questa festa è stata un'opportunità straordinaria per celebrare la creatività e dare visibilità alle nuove voci nel cinema. Siamo orgogliosi di far parte di un movimento così dinamico'.Adriano Covello ha aggiunto: 'Vedere l'entusiasmo e il supporto che questa serata ha generato ci conferma che stiamo sulla strada giusta. Il cinema ha bisogno di nuove prospettive, e siamo qui per sostenerle'.PMR STUDIO E IL CINEMA INDIPENDENTEDa sottolineare che PMR Studio, oltre a promuovere il talento cinematografico, si distingue anche per la sua sensibilità alle tematiche ambientalistiche e alla transizione ecologica sui set cinematografici, contribuendo così a un'impronta più sostenibile nell'industria. Recentemente, lo studio ha presentato con successo il cortometraggio 'Maledetta Primavera' durante la Mostra del Cinema di Roma, nell'ambito di Alice nella città, consolidando ulteriormente il suo ruolo nella promozione dell'arte cinematografica indipendente.L'evento, caratterizzato da un mix di talento emergente e stelle consolidate, ha lasciato una nuova impronta nella scena cinematografica indipendente, sottolineando l'importanza di promuovere la diversità e l'innovazione nel settore, mentre allo stesso tempo abbraccia la responsabilità ambientale.