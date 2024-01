TEATRO FRANCESCO NUTI - Francesco Nuti nei ricordi dei parenti e di una città

18/01/2024, 16:59

Il teatro di, anzi, è già per te: grande emozione stamani nel complesso monumentale dell'ex Conservatorio di Santa Caterina per l'attesa intitolazione del teatro di Manifatture Digitali Cinema ad uno dei figli più amati e famosi di Prato,, scomparso il 12 giugno scorso all'età di 68 anni dopo una lunga malattia. Quella tra Prato e Francesco è la storia di un amore ricambiato, perchè da qui, dalla città del tessile immortalata in "", è partita la sua straordinaria carriera in teatro, televisione e cinema come attore, regista, cantautore e poeta. Un amore testimoniato dalle tante persone presenti stamani per rendergli omaggio. Alla cerimonia hanno partecipato il fratello Giovanni e la figlia Ginevra con sua madre Annamaria Malipiero, il sindaco Matteo Biffoni, l'assessore alla Cultura Simone Mangani, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, la presidente di Italian Film Commission e direttrice dell'area cinema e mediateca di Fondazione Sistema Toscana Stefania Ippoliti - a cui Manifatture Digitali Cinema fa capo - e il presidente della Fondazione Sistema Toscana Jacopo Di Passio. A presentare l'evento e moderare gli interventi è stato il giornalista e critico cinematografico Federico Berti, che ha sapientemente ripercorso la lunga carriera artistica di "Cecco da Narnali", come amava definirsi, con aneddoti e alcuni spezzoni tratti da suoi film. E non si poteva che iniziare dal film più pratese di tutti, "", con la celeberrima scena del telaio assassino. Sullo sfondo una città che lavora giorno e notte, dove "", dove il protagonista, mollato dalla fidanzata, si trova di fronte ad una schiera di operai con le dita mozzate dal telaio durante il lavoro in fabbrica. Ma anche "", con l'iconica scena "", le atmosfere notturne e magiche di "" con la bellissima Ornella Muti, l'incredibile successo al botteghino di "", con Carole Bouquet, la passione per il biliardo, di cui fu un grande campione, con i famosissimi "" e il sequel "", entrambi con Giuliana De Sio, per terminare con lo sfortunato "", che ebbe una lavorazione molto lunga e difficile e che Francesco avrebbe voluto poter rimontare per recuperare il tantissimo materiale che era stato scartato per motivi di budjet. E poi la musica, con la struggente "" scritta daper "", "" per "" - in cui soggetto e sceneggiatura erano di un altro artista pratese, Giovanni Veronesi - anche questa scritta e cantata da, che nel 1986 vinse il Nastro d'Argento per la colonna sonora di "". E poi la partecipazione a Sanremo nel 1988 con "", in cui come ha raccontato Federico Berti, superò nelle votazioni del pubblico gestite Totip cantanti come Franco Califano e i New Trolls.ha aggiunto che anzi il primo amore di Francesco è stata proprio la musica: "" . I primi passi nel teatro Francesco li ha mossi invece nlla Rivista delle Pagliete del Buzzi e come ha raccontato Annamaria Malipiero era particolarmente orgoglioso di essersi diplomato come perito chimico:". Un talento multiforme quello di Francesco, che da bambino era stato anche una promessa del calcio e in un ritiro a Coverciano aveva condiviso la stanza con un concittadino dai piedi magici: Paolo Rossi.E' stato annunciato dal Comune che il 17 maggio 2024, giorno di nascita di Francesco, tornerà la rassegna cinematografica "":"" - afferma l'assessore alla Cultura- "". "" - dice- "". "" - aggiunge il sindaco- ""." - commenta il presidente della Regione- "".