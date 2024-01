COVER STORY - Al cinema il 29, 30 e 31 gennaio

18/01/2024, 15:33

E’ in arrivo nelle sale italiane il 29, 30 e 31 gennaio 2024, il docu - film “”, diretto e scritto dal regista Cosimo Alemŕ insieme a Matteo Menduni.Il docu - film prodotto da Condé Nast ed Emma Film e distribuito da Adler Entertainment, č un ritratto di 20 anni di giornalismo, di costume, di spettacolo e di cultura: la storia di Vanity Fair, settimanale di Condé Nast lanciato in Italia nel 2003.La pellicola rappresenta l’ultimo atto nella celebrazione del compleanno della rivista e si presenta come una riflessione sui valori, sulla storia, sui personaggi e sull’epopea giornalistica di un magazine che č lo specchio della fiera della vanitŕ di ogni momento storico che racconta e che ha raccontato.La struttura del documentario si sviluppa intorno ai valori che hanno caratterizzato la linea editoriale di Vanity Fair: l’emancipazione delle donne, la sostenibilitŕ, l’impegno politico, le lotteprogressiste, la passione per il cinema e il mondo dello spettacolo, l’inclusione e il dialogo con tutte le diversitŕ.Ex direttori, collaboratori di ieri e di oggi, opinionisti e giornalisti intervengono per raccontare i cambiamenti, le evoluzioni, gli errori, le battaglie perse e quelle vinte di un giornale che ha cambiato molte regole del mondo dell’informazione.Sono tantissimi i personaggi del mondo del cinema, della musica, della televisione e dell’intrattenimento insieme ai nuovi protagonisti dell’arena digitale che appaiono nel film in interviste, contributi speciali e ricordi. Ognuno di loro spiega il profondo e personale legame con Vanity Fair, un unicum nel panorama editoriale italiano che ha permesso alla rivista di raccontare il mondo dello spettacolo e i suoi cambiamenti come nessun altro.Il titolo “” č stato scelto per raccontare una delle componenti di maggior successo della rivista: la copertina. Da sempre le cover di Vanity Fair sono come chiavi in grado di aprire mondi, di generare dibattiti e di affermarsi anche nell’era digitale con una forza e una capacitŕ d’impatto ineguagliabili. Lungo i 90 minuti del documentario si scoprono dietro le quinte, storie, gossip e curiositŕ mai raccontati prima, una storia nella storia che racconta della passione e della determinazione di una redazione non solo nel costruire una parabola giornalistica autorevole e originale, ma nel ridefinire il dna della testata all’interno delle nuove e innumerevoli sfide digitali delle piattaforme social e delle nuove community online.La colonna sonora originale porta la firma di un grande musicista italiano, il compositore e produttore Dardust.