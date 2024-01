EMILIO VEDOVA. DALLA PARTE DEL NAUFRAGIO - Il 9 gennaio alle 19:25 su Rai5

09/01/2024, 12:05

Il pittore veneziano Emilio Vedova è una delle figure chiave dell’arte contemporanea ed è stato protagonista della scena artistica italiana e internazionale, e testimone attivo degli avvenimenti del ‘900. Un personaggio al centro del doc “”, scritto e diretto da Tomaso Pessina, in onda martedì 9 gennaio 2024 alle 19.25 su Rai 5. Il racconto è scandito dai passaggi fondamentali della storia politica, sociale e dell’arte del ventesimo secolo e, sullo sfondo di una Venezia quasi eterea, ricostruisce - grazie all’appassionata interpretazione di Toni Servillo e al dialogo quasi personale e diretto con Vedova - la profonda personalità e il tratto potente di uno degli artisti più significativi del Novecento.Nato a Venezia nel 1919, Vedova partecipa alla sua prima Biennale di Venezia nel 1948, nel 1960 riceve il Gran Premio per la pittura e nel 1997 il Leone d’Oro alla carriera. Per tutta la vita si dedica con passione alla attività didattica tenendo lezioni in svariate università americane e corsi alla Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst di Salisburgo e alla Accademia di Belle Arti di Venezia. “Emilio Vedova. Dalla parte del naufragio” è una produzione Fondazione Emilio e Annabianca Vedova e Twin Studio.