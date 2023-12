InCINEMA - FESTIVAL DEL CINEMA INCLUSIVO 1 - L' 8 e 9 gennaio 2024 al Cinema Massimo di Torino

29/12/2023, 10:41

Dopo l’apertura a Firenze e le tre tappe a Lecce, Roma e Udine,arriva a Torino al Cinema Massimo, grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e +Cultura Accessibile Onlus., ideato da Federico Spoletti e diretto da Angela Prudenzi, è un evento cinematografico all'insegna dell'accessibilità universale. Il festival celebra il potere delle storie raccontate sul grande schermo e si impegna in modo tangibile ad assicurare che tutti gli spettatori, inclusi coloro con disabilità sensoriali, vivano un'esperienza coinvolgente. L'obiettivo è rendere il cinema un punto d'incontro inclusivo, superando barriere e discriminazioni, per accogliere tutti, indipendentemente dalle proprie capacità sensoriali.Lunedì 8 e martedì 9 gennaio 2024 ci saranno due giornate al Cinema Massimo (Via Giuseppe Verdi, 18), che prevedono una tavola rotonda e 5 proiezioni accessibili.Nella tavola rotonda si parlerà dello stato dell’accessibilità dell’audiovisivo in Italia, della sua valenza universale – i contenuti accessibili sono fruibili da tutti – e delle nuove professioni legate al mondo dell’accessibilità culturale.I film accessibili presentati a Torino sono i seguenti: il cortometraggio IL MORO di Daphne Di Cinto (Italia 2022), che è stato selezionato a molti festival internazionali e sarà introdotto dalla regista, e 4 lungometraggi accessibili: PALAZZO DI GIUSTIZIA (Italia, Svizzera, 2019) di Chiara Bellosi, presentato alla Berlinale e girato a Torino, presentato in sala dalla regista; DIRTY, DIFFICULT, DANGEROUS di Wissam Charaf (Francia, Italia, Libano 2022), vincitore del Premio Label Europa Cinemas, Giornate degli Autori; LA VITA È UNA DANZA di Cédric Klapisch (Francia, 2022), candidato a 8 Césars Awards e LA SCELTA DI ANNE (L’EVENEMENT) di Audrey Diwan (Francia, 2021), vincitore del Leone d’Oro per il miglior film alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica La Biennale di Venezia nel 2021.Tutti i film hanno i sottotitoli per le persone sorde e ipoudenti. L’audiodescrizione per le persone cieche e ipovedenti è disponibile via smartphone attraverso l’app Earcatch.Tutte le attività collaterali - roundtable, incontri con gli autori e Q&A con registi - hanno la trascrizione in tempo reale, in modo da essere accessibili anche al pubblico con disabilità uditiva”, sottolinea, direttrice artistica di INCinema." - spiega- "".rappresenta un passo avanti significativo verso l'accessibilità e l'inclusione nel settore cinematografico italiano. La sua missione è quella di creare un'opportunità unica per le persone con disabilità sensoriali di godere appieno delle opere cinematografiche, consentendo loro di vivere l'emozione e la magia del cinema insieme a tutti gli altri spettatori.si svolge sia in presenza nelle sale cinematografiche sia online sulla piattaforma MYmovies, in modo da raggiungere il maggior numero di spettatori possibile. Dopo Firenze, Lecce, Roma, Udine e Torino il festival proseguirà in altre città italiane, fra cui Bologna, Milano e Trieste.