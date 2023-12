ART 4 NOTHING - Selezionato al 3rd Annual ZTV Film Festival di Cincinnati

27/12/2023, 16:03

Il regista italiano Flavio Sciol risultato finalista alche si svolge a Cincinnati (USA) a dicembre. Il corto selezionato (nella categoria Loop Lord) "" del 2007.L'opera stata proiettata in decine di festival in tutto il mondo: Sconfinamenti (Museo Nazionale Di Castel Sant'Angelo, Roma 2008), Festival Kinolevchyk (Idea Museum di Lviv, Ucraina, 2008), Nuit Des Muses - Videonotte (Museo Cascella, Pescara, 2008), Portobello Film Festival di Londra ( London Film Maker Convention, UK, 2008), Carbunari International Experimental Film Festival (Museum Florean, Baia Mare, Romania, 2008), 4Festival International Du Film Court Et Du Documentaire De Casablanca (Casablanca, Marocco, 2009), retrospettiva Flavio Sciol: Autoritratto DAntiartista, (Macro Asilo, Roma, 2019). Il corto citato in 'Saving the Visual Arts' di John M. Gordon (printed in Vol. 7, No. 4, 2008 - Arts and Opinion Magazine, August/September, USA).Il corto che dura solo 12 secondi distribuito on demand dalla piattaforma Streeen.