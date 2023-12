I GIGANTI DEL QUIRINALE - La la colonna sonora Antonio Fresa

27/12/2023, 12:35

Da oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, è disponibile in digitale la colonna sonora originale, a firma del compositoreed edita da Edizioni Curci de “ I GIGANTI DEL QUIRINALE ” documentario che sarà trasmesso in prima tv assoluta il 27 dicembre su Rai1 in seconda serata.Il documentario, diretto da Fabrizio Marini e scritto da Marco Dell’Omo, racconta la vita delle guardie del Presidente della Repubblica: per la prima volta le telecamere entrano nella Caserma del Reggimento Corazzieri “Alessandro Negri di Sanfront”, per restituire il ritratto di una professione militare dall’alto valore simbolico che da oltre settant'anni è simbolo dello Stato italiano.Prodotto da Gloria Giorgianni per Anele con la collaborazione di Rai Documentari e realizzato grazie alla collaborazione dell’Ufficio per la stampa e la comunicazione della Presidenza della Repubblica e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, “I Giganti del Quirinale” mostra le inedite testimonianze del Tenente Colonnello Emiliano Zatelli, del Maresciallo Walter Cimmino, del Corazziere Scelto Matteo Camuffo e del Corazziere Riccardo Procida, oltre a suggestive riprese e filmati di repertorio che vedono i militari durante lo svolgimento del loro incarico a servizio del Capo dello Stato; il tutto raccontato dalla voce narrante di Massimo Popolizio.Le musiche suggestive del Maestro Antonio Fresa accompagnano scene che rappresentano la quotidianità dei corazzieri fatta di dedizione, disciplina, sacrificio e forte senso di collettività e momenti di riflessione interiore. Il documentario si conclude con il racconto della ricorrenza più importante dell’anno per i Corazzieri, il 2 giugno, la Festa della Repubblica, coronamento del grande lavoro di preparazione svolto nei mesi precedenti." − racconta− "".Di seguito la tracklist:Divise e corazzeLe guardie del PresidenteCalcio balillaVilla RoseberyMoto GuzziPausa caffèAddestramentoFerro battutoLa notteRepubblica