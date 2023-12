ANGOLI - Il festival a Bari dal 27 al 29 dicembre

23/12/2023, 15:53

Dal 27 al 29 dicembre 2023 si svolgeràa Bari la prima edizione di un festival d’arte prodotto e organizzato da Spazio Murat.è la prima rassegna internazionale che la città dedica alle molteplici relazioni tra l’arte, le sue forme e la sua percezione: tecnologia, scienza, politica e cosmologia, nel vortice dei rapporti tra opere e spettatori. Esplora, mutando di anno in anno formato e struttura, lo scombinarsi e ricombinarsi di linguaggi e generi, tra arti visive, cinema e giochi, documentari e fiction, corpi, suoni e digitalizzazione delle esperienze. Con la direzione e, per questa edizione, la cura di Massimo Torrigiani, la versione inaugurale del festival si articola in tre giorni di proiezioni, video-installazioni, incontri e concerti, con programmi serali e matinée.Il pubblico di Spazio Murat vedrà per la prima volta documentari e film di Yuri Ancarani, Fabrizio Bellomo, Sebastiano D’Ayala Valva, Matthew Herbert, Jumana Manna ed Eva e Franco Mattes, insieme alle installazioni dei video di Charwei Tsai. Assisterà ai concerti di Bruna Di Virgilio e dei PRAED, e parteciperà a conversazioni con autori e critici.Tante novità e anteprime per una rassegna che mira a offrire al pubblico una diversa prospettiva sull’arte (a partire, per quest’anno, da cinema e documentari) e un’esperienza diversa, “spigolosa” e consapevole, delle nostre amate festività.sta per spigolo, obliquo,ellittico, prospettico, irregolare, scomodo, per linee spezzate, per la capacitàdell’arte di romperee risaldare i giunti del linguaggio e della conoscenza in nuove forme.L’osservazione consapevole del riflesso che la vita collettiva ha sulle nostre e sui riflessi che i nostri punti di vista hanno sulla collettività. Il nostro angolo di mondo.Per l’inaugurazione, la sera del 27 dicembre,la prima proiezione in Puglia del film "", ultima opera di uno degli artisti e registi italiani più apprezzati a livello internazionale: Yuri Ancarani. Al quale Àngoli dedica una sinteticaretrospettiva, presentando nei giorni successivianche The Challengee Atlantide.", presentato alla 20a edizionedelle Giornate degli Autori dell’ultima Mostra del cinema di Venezia, più che un film, è la ripresa di una lectio magistralis della psicoanalista e terapeuta Marina Valcarenghi, che ha lavorato a lungo con detenuti per violenza contro le donne. Nei 60 minuti dell’operaValcarenghi ripercorre trent’anni di riflessioni sulle dinamiche relazionali e di genere intrecciate alla storia italiana.Il 28 dicembre è la volta di "", il film-documentario che è valso ad Ancarani la candidatura ai David di Donatello. Una Venezia inedita e sorprendente. E di "", stralunato weekend nel deserto arabo del Qatar sulle orme di un falconiere.Protagonisti della sezione proiezioni altri quattro artisti e registi.Il 28 dicembre Sebastiano D’Ayala Valva sarà in conversazione con Massimo Torrigiani prima della proiezione di "", ricerca del regista intorno a un suo misterioso antenato: il compositore italiano d’avanguardia Giacinto Scelsi (1905-88). Un viaggio sulle orme di un artista che non ha mai smesso di liberare l’energia del suono, componendo brani con una originale e imponderabile improvvisazione intuitiva.A Scelsi sarà poi dedicato un concerto per solo pianoforte di Bruna Di Virgilio, con un programma, studiato dalla pianista e dalla compositrice Cristiana Palandri, che comprenderà musiche del compositore e brani di artisti a lui vicini: John Cage, Morton Feldman e Franco Battiato, del quale sarà eseguito il raro “”.Sempre il 28 dicembre sarà proiettato "" a Banana di Matthew Herbert, film d’esordio del musicista inglese, presentato qui per la prima volta dopo la première inglese dello scorso novembre all’Aesthetica Film Festival di York. Un viaggio visivo e uditivo nella vita di una banana. Nellas urrealtà dell’industria alimentare globale e sui suoi costi sociali, politiche ambientali.Il 29 dicembre sarà la volta di "" dell’artista palestinese Jumana Manna, un percorso drammatico e ironico tra vicissitudini familiari, tradizioni culinarie e politiche di controllo territoriale, la cui visione sarà preceduta da una conversazione tra Ilaria Speri (direttrice del centro per l’arte e la cultura contemporanea Wonder Cabinet di Betlemme) e Massimo Torrigiani.Tra le proiezioni su grande schermo anche il celebre lavoro "" di Eva e Franco Mattes - nel 2001 sono stati tra gli artisti più giovani mai ospitati dalla Biennale di Venezia. Un video muto di 19 minuti che ricostruisce la controversa storia dell’influencer iraniana Sahar Tabar attraverso fotografie trovate e citazioni senza fonti. Lo slideshow alterna i selfie caricati da Sahar sui suoi account social a schermate tratte da articoli su di lei.Infine, sempre il 29 dicembre, il barese Fabrizio Bellomo sarà in conversazione con l’artista Adrian Paci per presentare, per la prima volta dopo l’anteprima all’ultima edizione del Torino Film Festival, "", un documentario che racconta l’Albania attraverso la storia dei suoi monumenti. Un road-movie che si insinua nel tempo e nello spazio del “paese delle aquile”, nel suo essere perennemente “in transizione”.è anche videoartee installazioni.Le installazioni video sono dedicate a "" di Charwei Tsai, realizzato durante la pandemia: una riflessione su come vite e valori possano essere ridotti a mero numero sotto regimi autoritari e capitalisti. Della stessa autrice saranno installati anche i 3 video di "", una serie che esplora il rapporto tra natura, spiritualità e ritualità attraverso un esame della tribù Tao dell’isola Lanyu, al largo di Taiwan.In chiusura del festival, il 29 sera, i PRAED, con la loro musica dagli effetti psichedelici e ipnotizzanti, che unisce elettronica e free jazz con la “shaabi” egiziana, musica popolare e dunque profana,e la “mouled“, suonata nelle cerimonie di trance religiosa.nasce con l’obiettivo di valorizzare le competenze professionali, i talenti e le eccellenze della filiera creativa e dell’audiovisivo sul territorio regionale, coinvolgendo grandi nomi dell’arte e artisti emergenti.Il Festival è stato realizzato nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission - risorse liberate POR Puglia 2000-2006, Misura 2.1.