50 GIORNI DI CINEMA A FIRENZE 2023 - Il bilancio finale

21/12/2023, 14:05

Si č chiusa il 15 dicembre, con numeri da record, l’edizione 2023 della “”, rassegna di festival internazionali che ha mostrato ad un pubblico di oltre 40.000 spettatori, 400 film, tra lungometraggi (per la maggior parte in anteprima), documentari, corti, webseries e serie tv. Un numero di spettatori importante, che ha garantito il sold out alla maggior parte degli spettacoli in programma, intervenuto a La Compagnia e nelle altre location coinvolte, seguendo con grande interesse il flusso praticamente ininterrotto di proiezioni, anteprime, talk, presentazioni di libri, dibattiti, mostre, performance, incontri con gli autori, conferenze stampa e tappeti rossi.Una proposta culturale d’eccellenza nel panorama fiorentino e toscano, quella della “”, ideata e coordinata dall’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, sostenuta dai finanziamenti del Ministero del Turismo e delle istituzioni locali e realizzata grazie al Protocollo d’Intesa tra Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze, Camera di Commercio. I partner istituzionali, grazie al loro sostegno, hanno consentito l’incremento della presenza, alla “”, di autori e interpreti del cinema internazionale, determinando cosě un ulteriore miglioramento della proposta al pubblico. Tra questi, sono stati presenti a La Compagnia, François Cluzet, Liv Ullmann, Kasia Smutniak, Willem Dafoe, Pete Doherty, Suraj Sharma, Abhishek Bachchan, Jasmine Trinca, Diego Marcon, Guido Van Der Werve e Mohsen Makhmakbaf.A comporre il cartellone della “50 Giorni di Cinema a Firenze”, sono stati quest’anno: FánHuā Chinese Film Festival (5 – 8 ottobre), Middle East Now (10 – 15 ottobre), Florence Queer Festival (18 – 22 ottobre), France Odeon (28 ottobre – 1 novembre), Festival dei Popoli (4 – 12 novembre), Lo Schermo dell’Arte Film Festival (15 - 19 novembre), Festival di Cinema e Donne (24 – 26 novembre), Premio NICE Cittŕ di Firenze (1 dicembre), River to River Florence Indian Film Festival (7 – 12 dicembre).Evento conclusivo della” 2023, il 15 dicembre, la prima edizione dei “David Rivelazioni Italiane - Italian Rising Stars”, riconoscimento ideato dall’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello insieme all’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana. I nomi di sei giovani attori, selezionati per affrontare un percorso di formazione e arricchimento professionale, candidati a diventare gli ambasciatori del nuovo cinema italiano nel mondo, sono stati svelati al pubblico il 15 sera, al Museo Nazionale del Bargello, proprio ai piedi della celeberrima statua in bronzo di Donatello che ha ispirato il piů prestigioso riconoscimento cinematografico italiano.