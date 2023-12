E SE MIO PADRE - Terminate le riprese del film di Solange Tonnini

19/12/2023, 13:16

Sono appena terminate le riprese di, opera prima diretta da Solange Tonnini, interpretata da un ricco cast che comprende: Massimo Ghini, Claudia Gerini, Dino Abbrescia, Renato Marchetti, Margherita Pantaleo, Theodore Max Gravina, Teresa Campus, Leonardo Ghini, Aurora Calabresi, Marco Valerio Montesano, Luca Scapparone, Sara Sartini, Filippo Lagan e Michele Bevilacqua. Le riprese si sono svolte tra il litorale laziale, in particolare le citt di Anzio e Nettuno, e Roma.Il film, prodotto da Giovanni Amico e Twister Film con A.B. Film, in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno di Lazio Cinema International nellambito del PR FESR+ Lazio 2021-2027, si avvale della sceneggiatura firmata dalla stessa regista con Gianni Cardillo e Mario Cambi.Met anni Ottanta. La dodicenne Aida ha capito gi da tempo che cʼ qualcosa di oscuro sul conto di suo padre Adriano: le sue ripetute e prolungate assenze, i frequenti viaggi in giro per lʼEuropa e il lavoro in una ditta di import-export non meglio specificato non gliela contano giusta. Ma solo quando arriva in prima media e incontra Daniel, il suo nuovo compagno di banco aspirante fotoreporter, capisce che forse il caso di approfondire la questione. Chiedere spiegazioni, per, non servirebbe a nulla: troppe volte le stato detto che ancora piccola per capire. I due ragazzini si improvvisano, dunque, investigatori e cominciano unʼindagine minuziosa che coinvolge a loro insaputa tutti i parenti di Aida, in una ricerca che unisce a doppio filo le vicende familiari con quelle di cronaca nera di cui stato protagonista il nostro paese tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta. Adriano, nella mente dei ragazzi, diventa cos una volta un terrorista rosso, poi un killer, un massone della P2, una spia, un latitante... Finch un giorno le indagini arrivano al dunque.