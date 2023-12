UCI LUXE MEGALO' - Inaugurazione con "Santocielo"

14/12/2023, 18:18

Il 13 dicembre si è tenuto il grande evento di inaugurazione di UCI Luxe Megalò, la prima multisala a introdurre in Abruzzo il concept UCI Luxe, che ridefinisce l’esperienza cinematografica in termini di qualità, comfort e stile e che introduce un nuovo modo di vivere il cinema. Per l’occasione è stata proiettata l’anteprima di, il nuovo film di Ficarra e Picone distribuito da Medusa Film.Ha accolto in sala in pubblico Fabrizio Bolis, Development & Real Estate Director Southern Europe di Odeon Cinemas Group, che ha affermato: “Abbiamo trasformato il nostro primo multiplex in Abruzzo in un UCI Luxe, dopo solo un anno dalla sua apertura, e questa è la testimonianza del nostro impegno nell’offrire al pubblico teatino e abruzzese la migliore esperienza cinematografica possibile. Con il concept Luxe, UCI Cinemas ha introdotto un nuovo modo di vivere il cinema, favorendo un’esperienza cinematografica premium a 360 gradi, che vede al centro il benessere del cliente. Per l’evento di inaugurazione abbiamo voluto puntare in alto con l’anteprima di Santocielo, il film italiano di Natale più atteso dell’anno, con la presenza del cast. Speriamo che la nostra scelta evidenzi il grande peso che questa multisala ha per il Circuito, così come la regione che la ospita”.Hanno partecipato all’evento il regista Francesco Amato e gli attori Valentino Picone e Maria Chiara Giannetta.