NETPITCH 2023 - 135 i progetti in finale

L’11 dicembre scorso hanno avuto luogo i pitch finali in presenza del, l'evento dedicato ai prodotti audiovisivi che offre l’opportunità di incontro e dialogo tra talentuosi autori e produttori in cerca di nuove storie da proporre al pubblico. L’iniziativa, nata dal modello industriale inventato e registrato dalla WGI – Writers Guild Italia in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi con il supporto della Roma Lazio Film Commission, ha visto quest’anno 135 progetti selezionati in finale sui 706 complessivi presentati alle 28 case di produzione.#NETPITCH® si sta affermando sempre più come strumento fondamentale attraverso cui nuovi e originali progetti destinati al mondo dell’audiovisivo possono essere introdotti nel mercato nazionale e internazionale. Grande successo anche per questa edizione in cui gli autori, in forma anonima per garantire la massima trasparenza nella scelta e l’apertura a tutti i generi, hanno presentato 409 progetti per lungometraggi e 297 progetti per serie televisive, da cui i produttori hanno selezionato per le finali in presenza 69 progetti per lungometraggi e 66 progetti per serie televisive.Le 28 case di produzione che hanno aderito all’iniziativa sono: 11 Marzo Film; Banijay Studios Italy; Cine1italia; Cinefonie; Colorado Film Production; Compagnia Leone Cinematografica; Cross Productions; Dude Originals; Eliseo Entertainment; Endemolshine Italy; Fabula Pictures; Fandango; Gaumont Italia; Ht Film; Italian International Film; Iervolino&Lady Bacardi Entertainment; Lotus Production; Minerva Pictures; Movi Production; Movimenti Production; Noon Media; Notorious Pictures; Paypermoon; Publispei; Salice Production; Stand By Me; Twister Film; Viola Film.Al termine della sessione finale di incontri one to one dello scorso 11 dicembre, in cui i produttori hanno finalmente avuto modo di ascoltare gli autori in presenza per 15 minuti ciascuno, i progetti che riceveranno conferma dell’interesse già espresso durante la selezione potrebbero diventare oggetto di un accordo contrattuale o di una opzione, come già accaduto nelle edizioni precedenti.