VI ABBRACCEREI TUTTI - Aperto il casting

12/12/2023, 08:40

Partono i casting per selezionare attori e comparse per il film "" diretto da Debora Scalzo. La produzione è alla ricerca di più figure, per ruoli da protagonista e co-protagonista uomo donna dai 18 ai 60 anni, che abbiano già esperienze nel settore cinematografico.Il film di prossima uscita cinematografica è diretto dalla scrittrice Debora Scalzo, da sempre impegnata sul fronte della legalità e forze dell'ordine (già regista del Docufilm "Paolo Vive" dedicato al Giudice Paolo Borsellino, in uscita al cinema a maggio 2024). "Vi abbraccerei tutti" è prodotto dalla stessa regista con Dip Studio Production, in collaborazione con Catania Film Commission e il Comune di Catania, tratto dall'omonimo romanzo di Luciano Traina (Albatros), poliziotto che ha arrestato Giovanni Brusca e fratello di Claudio vittima nella strage di via D’Amelio. Il film racconterà gli ultimi 50 anni di storia italiana. Il viaggio a ritroso nel ricordare Claudio Traina, uomo della scorta di Paolo Borsellino rimasto vittima della strage di via D’Amelio nel 1992, a soli 26 anni. Dai ricordi di una vita vissuta al servizio della lotta contro lo strapotere mafioso, uniti a parentesi storiche ben dettagliate. La direzione casting sarà diretta dalla stessa regista, insieme al produttore Antonio Licciardello e con la partecipazione straordinaria dell'autore Luciano Traina. Il cast vedrà tra i protagonisti attori siciliani tra i più amati dal pubblico del genere poliziesco antimafia e un grande attore hollywoodiano icona del cinema mondiale. Le riprese partiranno a fine 2024.Ecco i dettagli sulle figure cercate e come partecipare ai provini.Possono candidarsi solo persone residenti in Sicilia e maggiorenni.Il casting è rivolto alla ricerca dell'attore protagonista che interpreterà il poliziotto Claudio Traina.Requisiti: occhi e capelli castani, altezza 1,70/1,75 mt, non deve avere tatuaggi, taglia 46/48, siciliano o di origine siciliana.La regista con il progetto film vuole dare l'opportunità ad un giovane e talentuoso attore siciliano di poter interpretare un uomo simbolo della Sicilia e di lavorare sul set accanto a grandi attori del cinema italiano e Internazionale. Inoltre, si cercano le seguenti figure: attori e attrici per ruoli da co-protagonisti e comparse, uomini e donne dai 18 ai 60 anni, siciliani o di origine siciliana, con ottima padronanza del dialetto siculo, che risiedono in Sicilia, che hanno già esperienza nel settore cinematografico. Non verranno presi in considerazione le persone senza esperienza cinematografica.Inviare foto primo piano, figura intera, cv artistico e showreel alla seguente email: [email protected] Verrà fatta una pre-selezione via email, i prescelti saranno selezionati e contattati per accedere ai provini che si terranno presso la sede della Catania Film Commission, in via San Giuliano 307, dalle ore 14 alle ore 19 a Catania, il 27 e 28 febbraio 2024.Occorre portare un documento di identità e il codice fiscale. L'opera racconterà un pezzo importante di storia italiana, chi parteciperà ai casting dovrà per primo credere nel progetto e avere dentro sé ideali di giustizia legalità e memoria.