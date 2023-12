PORRETTA CINEMA 22 - Patitucci: "Orgogliosa del Premio Petri"

09/12/2023, 08:57

Carlo Griseri



ha ricevuto il premio nazionale Elio Petri al festival del cinema di Porretta Terme per il suo film d'esordio, un riconoscimento assegnatole sul palco del cinema Kursaal dai membri presenti della giuria Steve Della Casa, David Grieco, Alfredo Rossi e Jean Gili in una cerimonia in cui un premio speciale andato a Matteo Garrone per Io Capitano e un altro stato assegnato nelle mani del critico Gianpiero Brunetta., ha detto emozionato la regista (NdR: qui si pu leggere la nostra intervista a lei in occasione del festival Contemporanea di Torino, a ottobre scorso ).In Come pecore in mezzo ai lupi la scelta di cast ha portato a Isabella Ragonese nel ruolo della protagonista e Andrea Arcangeli in quello di suo fratello.'.Patitucci ferrarese e ha studiato a Bologna: