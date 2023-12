LE MIE POESIE NON CAMBIERANNO IL MONDO - L'8 dicembre in seconda serata su Rai3

08/12/2023, 07:21

Presentato alle “Notti Veneziane”, in occasione dell’80esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, e distribuito in sala da Fandango, il documentario “”, un ritratto intimo, ironico e libero di Patrizia Cavalli realizzato da Annalena Benini e Francesco Piccolo, e prodotto da Fandango in collaborazione con Rai Documentari, è proposto venerdì 8 dicembre 2023 alle 23.15 su Rai 3.Il filmato, disponibile anche su RaiPlay, racconta la storia di una donna totalmente libera, bisognosa di pubblico e di amicizia, bisognosa di giocare seriamente con la vita. La poetessa, o meglio poeta come preferiva essere chiamata, amata da Elsa Morante, incarna la modernità anche pop della poesia italiana contemporanea, l’amore per le parole e per la performance. È una ragazza che scappa dalla provincia e dalle sue regole ordinarie per diventare, avanti e indietro nel tempo, regina di se stessa, con grande talento, innocenza e sense of humour. Il documentario restituisce allo spettatore la carnalità, la libertà e il calore delle poesie di Patrizia Cavalli, l’esperienza di un'autentica ispirazione poetica fondata sulla vita quotidiana, e il senso profondo di un’esistenza che rifiuta la banalità delle definizioni. Patrizia Cavalli è morta il 21 giugno 2022, durante la post-produzione di questo film, che custodisce la sua ultima testimonianza.” - spiegano i due scrittori e registi al loro esordio cinematografico - “”.